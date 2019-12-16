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لبنان .. تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة تجاوباً مع طلب "الحريري"

إلى الخميس المقبل .. لتحقيق مزيد من التشاور لمواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية

قرّرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الإثنين، تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، إلى الخميس المقبل؛ لمزيد من التشاور.

وقالت رئاسة الجمهورية في تغريدة عبر "تويتر": "الرئيس عون تجاوب مع تمنّي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس 19 الجاري؛ لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس الأحد، بحسب ما نقلته "سبوتنيك عربي"، بأن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة سعد الحريري ما زال متمسكا بموقفه بشأن تشكيل الحكومة الجديدة من الخبراء والاختصاصيين.

وذكرت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة المستقيلة لقناة "LBCI" اللبنانية، أن مواصفات رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري للحكومة الجديدة لن تتبدّل أو تتغيّر، وهو يشدد على ضرورة تشكيل حكومة من الاختصاصيين تتمكّن من التصدي للتحديات الاقتصادية والمعيشية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

لبنان رئاسة الجمهورية اللبنانية تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة

الرئيسية/ أخبار العالم

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لبنان .. تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة تجاوباً مع طلب "الحريري"
سبق

قرّرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الإثنين، تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، إلى الخميس المقبل؛ لمزيد من التشاور.

وقالت رئاسة الجمهورية في تغريدة عبر "تويتر": "الرئيس عون تجاوب مع تمنّي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس 19 الجاري؛ لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس الأحد، بحسب ما نقلته "سبوتنيك عربي"، بأن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة سعد الحريري ما زال متمسكا بموقفه بشأن تشكيل الحكومة الجديدة من الخبراء والاختصاصيين.

وذكرت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة المستقيلة لقناة "LBCI" اللبنانية، أن مواصفات رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري للحكومة الجديدة لن تتبدّل أو تتغيّر، وهو يشدد على ضرورة تشكيل حكومة من الاختصاصيين تتمكّن من التصدي للتحديات الاقتصادية والمعيشية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
11:56 AM

لبنان .. تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة تجاوباً مع طلب "الحريري"

إلى الخميس المقبل .. لتحقيق مزيد من التشاور لمواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرّرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الإثنين، تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، إلى الخميس المقبل؛ لمزيد من التشاور.

وقالت رئاسة الجمهورية في تغريدة عبر "تويتر": "الرئيس عون تجاوب مع تمنّي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس 19 الجاري؛ لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس الأحد، بحسب ما نقلته "سبوتنيك عربي"، بأن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة سعد الحريري ما زال متمسكا بموقفه بشأن تشكيل الحكومة الجديدة من الخبراء والاختصاصيين.

وذكرت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة المستقيلة لقناة "LBCI" اللبنانية، أن مواصفات رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري للحكومة الجديدة لن تتبدّل أو تتغيّر، وهو يشدد على ضرورة تشكيل حكومة من الاختصاصيين تتمكّن من التصدي للتحديات الاقتصادية والمعيشية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

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