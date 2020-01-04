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"الأرصاد": تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك "جبل اللوز وعلقان والظهر" وشمال المملكة

سُحب رعديّة مُمطرة مسبوقة برياح نشطة على الشرقية والرياض وتبوك والقصيم

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً للسحب الرعديّة المُمطرة المسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، تبوك، القصيم)، في حين تنخفض درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر)، كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك "جبل اللوز وعلقان والظهر" وشمال المملكة
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً للسحب الرعديّة المُمطرة المسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، تبوك، القصيم)، في حين تنخفض درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر)، كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
10:07 AM

"الأرصاد": تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك "جبل اللوز وعلقان والظهر" وشمال المملكة

سُحب رعديّة مُمطرة مسبوقة برياح نشطة على الشرقية والرياض وتبوك والقصيم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً للسحب الرعديّة المُمطرة المسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، تبوك، القصيم)، في حين تنخفض درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر)، كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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