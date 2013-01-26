النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة اللجان الضريبية تنشر مدونة المبادئ الزكوية والضريبية

ضمن سعيها لتبني الكفاءة التشغيلية في أعمالها وزيادة الثقة

نشرت الأمانة العامة للجان الضريبية على موقعها الإلكتروني، مدونة القرارات والمبادئ الصادرة عن اللجنة الاستئنافية الزكوية والضريبية للأعوام 1434هـ حتى 1439هـ، ضمن سعيها لتبني الكفاءة التشغيلية في أعمالها ومد جسور بناء الثقة والمصداقية مع شركاء الأعمال وعموم المتعاملين لتعزيز التوعية والشفافية.

يأتي نتاج هذه المدونة؛ بعد تحليل أكثر من 1600 قرار قضائي أصدرتها اللجان الزكوية والضريبية خلال المدة الزمنية المنشورة، وذلك بتحرير قرارات اللجان النهائية ومن ثم فهرستها موضوعياً.

وتتضمن القرارات، مبادئ استقر عليها قضاء اللجان لتُشكل وسيلة فعالة للجان المختصة، لتحقيق الاستقرار والاتساق في قراراتها، الذي يسهم بدوره في تعزيز قدرة أعضاء اللجان والباحثين والمستشارين لدى الأمانة العامة على اختيار وتحديد الموقف القانوني الصحيح وعدم التباين في الدراسات والقرارات مع اتفاق الوقائع، كما تثري الوعي الزكوي والضريبي لدى عموم الباحثين والمهتمين في المجال.

ودعت الأمانة العامة للجان الضريبية، المتعاملين، إلى التعرف على مزيدٍ من المواد التوعوية من خلال الموقع الإلكتروني https://gstc.gov.sa أو حساب "الأمانة" على منصات التواصل الاجتماعي أو التواصل معها عن طريق رقم مركز الاتصال الموحد (8001220000).

الأمانة العامة للجان الضريبية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أمانة اللجان الضريبية تنشر مدونة المبادئ الزكوية والضريبية
سبق

نشرت الأمانة العامة للجان الضريبية على موقعها الإلكتروني، مدونة القرارات والمبادئ الصادرة عن اللجنة الاستئنافية الزكوية والضريبية للأعوام 1434هـ حتى 1439هـ، ضمن سعيها لتبني الكفاءة التشغيلية في أعمالها ومد جسور بناء الثقة والمصداقية مع شركاء الأعمال وعموم المتعاملين لتعزيز التوعية والشفافية.

يأتي نتاج هذه المدونة؛ بعد تحليل أكثر من 1600 قرار قضائي أصدرتها اللجان الزكوية والضريبية خلال المدة الزمنية المنشورة، وذلك بتحرير قرارات اللجان النهائية ومن ثم فهرستها موضوعياً.

وتتضمن القرارات، مبادئ استقر عليها قضاء اللجان لتُشكل وسيلة فعالة للجان المختصة، لتحقيق الاستقرار والاتساق في قراراتها، الذي يسهم بدوره في تعزيز قدرة أعضاء اللجان والباحثين والمستشارين لدى الأمانة العامة على اختيار وتحديد الموقف القانوني الصحيح وعدم التباين في الدراسات والقرارات مع اتفاق الوقائع، كما تثري الوعي الزكوي والضريبي لدى عموم الباحثين والمهتمين في المجال.

ودعت الأمانة العامة للجان الضريبية، المتعاملين، إلى التعرف على مزيدٍ من المواد التوعوية من خلال الموقع الإلكتروني https://gstc.gov.sa أو حساب "الأمانة" على منصات التواصل الاجتماعي أو التواصل معها عن طريق رقم مركز الاتصال الموحد (8001220000).

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
01:36 PM

أمانة اللجان الضريبية تنشر مدونة المبادئ الزكوية والضريبية

ضمن سعيها لتبني الكفاءة التشغيلية في أعمالها وزيادة الثقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
183

نشرت الأمانة العامة للجان الضريبية على موقعها الإلكتروني، مدونة القرارات والمبادئ الصادرة عن اللجنة الاستئنافية الزكوية والضريبية للأعوام 1434هـ حتى 1439هـ، ضمن سعيها لتبني الكفاءة التشغيلية في أعمالها ومد جسور بناء الثقة والمصداقية مع شركاء الأعمال وعموم المتعاملين لتعزيز التوعية والشفافية.

يأتي نتاج هذه المدونة؛ بعد تحليل أكثر من 1600 قرار قضائي أصدرتها اللجان الزكوية والضريبية خلال المدة الزمنية المنشورة، وذلك بتحرير قرارات اللجان النهائية ومن ثم فهرستها موضوعياً.

وتتضمن القرارات، مبادئ استقر عليها قضاء اللجان لتُشكل وسيلة فعالة للجان المختصة، لتحقيق الاستقرار والاتساق في قراراتها، الذي يسهم بدوره في تعزيز قدرة أعضاء اللجان والباحثين والمستشارين لدى الأمانة العامة على اختيار وتحديد الموقف القانوني الصحيح وعدم التباين في الدراسات والقرارات مع اتفاق الوقائع، كما تثري الوعي الزكوي والضريبي لدى عموم الباحثين والمهتمين في المجال.

ودعت الأمانة العامة للجان الضريبية، المتعاملين، إلى التعرف على مزيدٍ من المواد التوعوية من خلال الموقع الإلكتروني https://gstc.gov.sa أو حساب "الأمانة" على منصات التواصل الاجتماعي أو التواصل معها عن طريق رقم مركز الاتصال الموحد (8001220000).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,590
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,166
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,066
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,986

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة