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"الأرصاد" تنبِّه: ضباب وسُحب ممطرة وتدنٍّ بالرؤية على الرياض وعسير وجازان

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق جازان وعسير والرياض.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد أن منطقة جازان تشهد حالة من الضباب، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة وضمد وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح السبت.

وفي تنبيه آخر لجازان ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والدرب وبيش وجازان وصامطة وضمد وفرسان، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر السبت.

ونبَّهت الهيئة منطقة عسير بأنها تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب وطريب محايل، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح السبت.

وتشهد منطقة الرياض سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الأفلاج والخرج والدرعية والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح، وبدأت الحالة منذ الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبِّه: ضباب وسُحب ممطرة وتدنٍّ بالرؤية على الرياض وعسير وجازان
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق جازان وعسير والرياض.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد أن منطقة جازان تشهد حالة من الضباب، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة وضمد وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح السبت.

وفي تنبيه آخر لجازان ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والدرب وبيش وجازان وصامطة وضمد وفرسان، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر السبت.

ونبَّهت الهيئة منطقة عسير بأنها تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب وطريب محايل، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح السبت.

وتشهد منطقة الرياض سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الأفلاج والخرج والدرعية والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح، وبدأت الحالة منذ الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
01:39 AM

"الأرصاد" تنبِّه: ضباب وسُحب ممطرة وتدنٍّ بالرؤية على الرياض وعسير وجازان

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق جازان وعسير والرياض.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد أن منطقة جازان تشهد حالة من الضباب، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة وضمد وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح السبت.

وفي تنبيه آخر لجازان ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والدرب وبيش وجازان وصامطة وضمد وفرسان، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر السبت.

ونبَّهت الهيئة منطقة عسير بأنها تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب وطريب محايل، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح السبت.

وتشهد منطقة الرياض سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الأفلاج والخرج والدرعية والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح، وبدأت الحالة منذ الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.

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