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"آسفون لإزعاجكم".. شركة مياه فرنسية تعتذر للمسلمين عن تغريدة أثارت الغضب في رمضان

أشارت إلى أنها لا تستدعي أي استفزاز

اعتذرت شركة المياه المعدنية الفرنسية "إفيان" للمسلمين في أوروبا، ولا سيما الفرنسيين منهم، اليوم الأربعاء، بعد تغريدة أثارت غضب بعض المسلمين في أول أيام شهر رمضان.

وقالت "إفيان" في تغريدة الاعتذار: "مساء الخير، هنا فريق إيفيان، آسفون على الإزعاج الذي سببته التغريدة السابقة، التي لا تستدعي أي استفزاز!"، وفقاً لـ"الحرة".

وخاطبت التغريدة السابقة متابعي الشركة الفرنسية، المالكة للعلامة التجارية لمياه إفيان السويسرية، أمس بالقول: "أعِد التغريد إذا شربت اليوم لتراً من إيفيان"، ما أثار انتقادات بعض المسلمين الذين تساءلوا لماذا اختارت الشركة هذا اليوم بالتحديد لنشر هذه التغريدة؟ متهمين إياها بالعنصرية.

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"آسفون لإزعاجكم".. شركة مياه فرنسية تعتذر للمسلمين عن تغريدة أثارت الغضب في رمضان
سبق

اعتذرت شركة المياه المعدنية الفرنسية "إفيان" للمسلمين في أوروبا، ولا سيما الفرنسيين منهم، اليوم الأربعاء، بعد تغريدة أثارت غضب بعض المسلمين في أول أيام شهر رمضان.

وقالت "إفيان" في تغريدة الاعتذار: "مساء الخير، هنا فريق إيفيان، آسفون على الإزعاج الذي سببته التغريدة السابقة، التي لا تستدعي أي استفزاز!"، وفقاً لـ"الحرة".

وخاطبت التغريدة السابقة متابعي الشركة الفرنسية، المالكة للعلامة التجارية لمياه إفيان السويسرية، أمس بالقول: "أعِد التغريد إذا شربت اليوم لتراً من إيفيان"، ما أثار انتقادات بعض المسلمين الذين تساءلوا لماذا اختارت الشركة هذا اليوم بالتحديد لنشر هذه التغريدة؟ متهمين إياها بالعنصرية.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
04:47 PM

"آسفون لإزعاجكم".. شركة مياه فرنسية تعتذر للمسلمين عن تغريدة أثارت الغضب في رمضان

أشارت إلى أنها لا تستدعي أي استفزاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتذرت شركة المياه المعدنية الفرنسية "إفيان" للمسلمين في أوروبا، ولا سيما الفرنسيين منهم، اليوم الأربعاء، بعد تغريدة أثارت غضب بعض المسلمين في أول أيام شهر رمضان.

وقالت "إفيان" في تغريدة الاعتذار: "مساء الخير، هنا فريق إيفيان، آسفون على الإزعاج الذي سببته التغريدة السابقة، التي لا تستدعي أي استفزاز!"، وفقاً لـ"الحرة".

وخاطبت التغريدة السابقة متابعي الشركة الفرنسية، المالكة للعلامة التجارية لمياه إفيان السويسرية، أمس بالقول: "أعِد التغريد إذا شربت اليوم لتراً من إيفيان"، ما أثار انتقادات بعض المسلمين الذين تساءلوا لماذا اختارت الشركة هذا اليوم بالتحديد لنشر هذه التغريدة؟ متهمين إياها بالعنصرية.

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