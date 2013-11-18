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الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية العام المقبل

أرجعت السبب إلى الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات

‬حذّرت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، من أن ازدياد تكاليف الشحن سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين العام المقبل، ما لم يتم إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن الوباء.

وبين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن أسعار الاستيراد العالمية قد ترتفع بنسبة 11 في المئة وأسعار المواد الاستهلاكية بـ1,5 في المئة بين الفترة الحالية والعام 2023.

وأضاف "أونكتاد" في تقرير بشأن "مراجعة النقل البحري 2021" أن "أسعار المواد الاستهلاكية العالمية سترتفع بشكل كبير العام المقبل إلى أن تتوقف الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات وتتم معالجة قيود الموانئ وأوجه القصور في المحطات، وفقاً لـ"فرانس 24".

وواجهت سلاسل التوريد العالمية طلباً غير مسبوق منذ النصف الثاني للعام الماضي إذ أنفق المستهلكون على السلع عوضاً عن الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

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الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية العام المقبل
سبق

‬حذّرت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، من أن ازدياد تكاليف الشحن سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين العام المقبل، ما لم يتم إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن الوباء.

وبين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن أسعار الاستيراد العالمية قد ترتفع بنسبة 11 في المئة وأسعار المواد الاستهلاكية بـ1,5 في المئة بين الفترة الحالية والعام 2023.

وأضاف "أونكتاد" في تقرير بشأن "مراجعة النقل البحري 2021" أن "أسعار المواد الاستهلاكية العالمية سترتفع بشكل كبير العام المقبل إلى أن تتوقف الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات وتتم معالجة قيود الموانئ وأوجه القصور في المحطات، وفقاً لـ"فرانس 24".

وواجهت سلاسل التوريد العالمية طلباً غير مسبوق منذ النصف الثاني للعام الماضي إذ أنفق المستهلكون على السلع عوضاً عن الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
08:56 PM

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية العام المقبل

أرجعت السبب إلى الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬حذّرت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، من أن ازدياد تكاليف الشحن سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين العام المقبل، ما لم يتم إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن الوباء.

وبين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن أسعار الاستيراد العالمية قد ترتفع بنسبة 11 في المئة وأسعار المواد الاستهلاكية بـ1,5 في المئة بين الفترة الحالية والعام 2023.

وأضاف "أونكتاد" في تقرير بشأن "مراجعة النقل البحري 2021" أن "أسعار المواد الاستهلاكية العالمية سترتفع بشكل كبير العام المقبل إلى أن تتوقف الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات وتتم معالجة قيود الموانئ وأوجه القصور في المحطات، وفقاً لـ"فرانس 24".

وواجهت سلاسل التوريد العالمية طلباً غير مسبوق منذ النصف الثاني للعام الماضي إذ أنفق المستهلكون على السلع عوضاً عن الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

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