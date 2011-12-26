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وزيرا الداخلية والثقافة ورئيس هيئة الترفيه يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بالصور: ولي العهد ينضم إلى زعماء ومسؤولين بارزين تلقوا لقاح "كورونا".. تعرَّف عليهم

انضم سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى عدد من قادة وزعماء المنطقة والعالم ممن تلقوا لقاح (كوفيد-19) في إطار الحملات الوطنية التي بدأت مؤخرًا في عدد من دول العالم من أجل التطعيم ضد وباء كورونا المستجد.

والتقطت الكاميرات مقاطع الفيديو والصور للأمير محمد بن سلمان أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح (كوفيد-19) التي تنفذها وزارة الصحة.

وحرص خلال الأيام القليلة الماضية عددٌ من القادة والزعماء العالميين على تلقي لقاح كورونا أمام كاميرات التلفزيون ووسائل الإعلام؛ وذلك بهدف بث الطمأنينة في نفوس مواطنيهم بخصوص فاعلية اللقاح ومأمونيته، وإنجاح الخطط الوطنية التي تهدف إلى تطعيم الفئات المستهدفة، كخطوة أولى نحو نهاية الوباء، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

ومن بين الزعماء والمسؤولين البارزين الذين تلقوا اللقاح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، كما تلقاه أيضًا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، فيما تلقى اللقاح كذلك وزير الصحة توفيق الربيعة، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

أما من المسؤولين البارزين في المنطقة والعالم فتلقاه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، ووزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ورئيس مجلس النواب الأمريكي السيدة نانسي بيلوسي.

لقاح كورونا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور: ولي العهد ينضم إلى زعماء ومسؤولين بارزين تلقوا لقاح "كورونا".. تعرَّف عليهم
سبق

انضم سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى عدد من قادة وزعماء المنطقة والعالم ممن تلقوا لقاح (كوفيد-19) في إطار الحملات الوطنية التي بدأت مؤخرًا في عدد من دول العالم من أجل التطعيم ضد وباء كورونا المستجد.

والتقطت الكاميرات مقاطع الفيديو والصور للأمير محمد بن سلمان أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح (كوفيد-19) التي تنفذها وزارة الصحة.

وحرص خلال الأيام القليلة الماضية عددٌ من القادة والزعماء العالميين على تلقي لقاح كورونا أمام كاميرات التلفزيون ووسائل الإعلام؛ وذلك بهدف بث الطمأنينة في نفوس مواطنيهم بخصوص فاعلية اللقاح ومأمونيته، وإنجاح الخطط الوطنية التي تهدف إلى تطعيم الفئات المستهدفة، كخطوة أولى نحو نهاية الوباء، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

ومن بين الزعماء والمسؤولين البارزين الذين تلقوا اللقاح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، كما تلقاه أيضًا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، فيما تلقى اللقاح كذلك وزير الصحة توفيق الربيعة، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

أما من المسؤولين البارزين في المنطقة والعالم فتلقاه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، ووزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ورئيس مجلس النواب الأمريكي السيدة نانسي بيلوسي.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
12:33 AM

بالصور: ولي العهد ينضم إلى زعماء ومسؤولين بارزين تلقوا لقاح "كورونا".. تعرَّف عليهم

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ياسر نجدي - الرياض
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انضم سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى عدد من قادة وزعماء المنطقة والعالم ممن تلقوا لقاح (كوفيد-19) في إطار الحملات الوطنية التي بدأت مؤخرًا في عدد من دول العالم من أجل التطعيم ضد وباء كورونا المستجد.

والتقطت الكاميرات مقاطع الفيديو والصور للأمير محمد بن سلمان أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح (كوفيد-19) التي تنفذها وزارة الصحة.

وحرص خلال الأيام القليلة الماضية عددٌ من القادة والزعماء العالميين على تلقي لقاح كورونا أمام كاميرات التلفزيون ووسائل الإعلام؛ وذلك بهدف بث الطمأنينة في نفوس مواطنيهم بخصوص فاعلية اللقاح ومأمونيته، وإنجاح الخطط الوطنية التي تهدف إلى تطعيم الفئات المستهدفة، كخطوة أولى نحو نهاية الوباء، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

ومن بين الزعماء والمسؤولين البارزين الذين تلقوا اللقاح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، كما تلقاه أيضًا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، فيما تلقى اللقاح كذلك وزير الصحة توفيق الربيعة، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

أما من المسؤولين البارزين في المنطقة والعالم فتلقاه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، ووزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ورئيس مجلس النواب الأمريكي السيدة نانسي بيلوسي.

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