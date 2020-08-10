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البرازيل: 23 ألف إصابة جديدة و572 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و35422 حالة

سجلت البرازيل 23010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى ثلاثة ملايين و35422 حالة حتى الآن.

كما أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 572 وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في البرازيل إلى 101049 حالة منذ بدء الجائحة.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل: 23 ألف إصابة جديدة و572 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

سجلت البرازيل 23010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى ثلاثة ملايين و35422 حالة حتى الآن.

كما أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 572 وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في البرازيل إلى 101049 حالة منذ بدء الجائحة.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
08:30 AM

البرازيل: 23 ألف إصابة جديدة و572 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و35422 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل 23010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى ثلاثة ملايين و35422 حالة حتى الآن.

كما أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 572 وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في البرازيل إلى 101049 حالة منذ بدء الجائحة.

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