اختصاصي سموم: هكذا يتحول الإنسان إلى قاتل .. بسبب هذه المادة المخدرة

استشهد بإنهاء زوج حياة زوجته في بداية شهر العسل محذرًا من عواقب تعاطيها

حذر أخصائي أول سموم مجدي جمل الليل المجتمع من مادة الشبو المخدر أو ما يسمى ميثامفيتامين، مشيراً إلى أن متعاطيها يصبح شخصاً عدوانياً وممكن أن يقتل بكل سهولة.

واستشهد "جمل الليل" بحادثة شهدتها إحدى مدن المملكة قبل عدة أيام لمواطن قتل زوجته بحجر ثم تركها تترنح في دمائها وذهب، وذلك بعد أسبوع من زواجه بها إثر خلاف حدث بينهما في وجهات النظر وذلك قبل أن يتم القبض عليه حيث اتضح فيما بعد أنه كان متعاطياً لمادة ميثامفيتامين ( الشبو) وهي أشد أنواع المخدرات فتكاً وأوضح جمل الليل لـ سبق أن مادة الشبو عبارة عن كريستالات والخام منه كالملح الخشن ويستخدم إما عن طريق الحقن أو البلع أو عن طريق الحرق وله غليون خاص به يتم حرقه من تحت وشفط الروائح من الأعلى.

وبين أن هذه المادة كانت نادرة الوجود بالمملكة قبل أربعة أعوام لكنها زادت الآن بشكل مضطرب مرجعاً ذلك لعدة عوامل منها نظام العولمة حيث انتشر فيلم أمريكي يسمى بـ بريكينج باد على أن البطل فيه كان ينتج هذه المادة وجمع منها مالاً كثيراً ما دفع بالشباب إلى محاولة خوض تجربته ولسهولة تصنيعها، حيث بإمكان أي كيميائي قذر تصنيعها عن طريق بعض الأدوية، مشيراً أنها أخطر بعشرات المرات من الكبتاجون ومن أول جرعة من هذه المادة تحدث عملية الإدمان.

وأشاد بدور مكافحة المخدرات في التصدي لهذه الآفة التي تدمر الشباب وللجهات المساندة لها.