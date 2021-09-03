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أمانة جدة تُغلق ورشة حدادة داخل فيلا سكنية

ضبطت سيارة بها 150 كجم أغذية مجهولة المصدر

أغلقت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة ورشة حدادة داخل فيلا بحي البغدادية، كما نجحت في ضبط سيارة نقل مواد غذائية مجهولة المصدر تقدر حمولتها بـ150 كجم، وذلك أثناء حملة دهم على حي البغدادية.

وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة المهندس عمرو الدقس: الفرق الميدانية تمكنت من رصد ورشة حدادة استخدمت بعقد إيجار فيلا سكنية مبيناً بأنه تم التحفظ على ما في الموقع وإغلاقه فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأضاف: فرق الرقابة تمكنت من رصد مطعم للمأكولات الآسيوية أثناء تنزيل مواد غذائية مجهولة المصدر من سيارة محملة بكميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر والتي قدرت بـ 150 كجم حيث تم إتلافها وإغلاق المطعم المخالف.

وأكد "الدقس" استمرار الأمانة في تكثيف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة واتخاذ كل الإجراءات و التدابير الوقائية وحرصها على سلامة المواطنين والمقيمين ومنع كافة مظاهر التشوه البصري في المدينة.

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أمانة جدة تُغلق ورشة حدادة داخل فيلا سكنية
سبق

أغلقت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة ورشة حدادة داخل فيلا بحي البغدادية، كما نجحت في ضبط سيارة نقل مواد غذائية مجهولة المصدر تقدر حمولتها بـ150 كجم، وذلك أثناء حملة دهم على حي البغدادية.

وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة المهندس عمرو الدقس: الفرق الميدانية تمكنت من رصد ورشة حدادة استخدمت بعقد إيجار فيلا سكنية مبيناً بأنه تم التحفظ على ما في الموقع وإغلاقه فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأضاف: فرق الرقابة تمكنت من رصد مطعم للمأكولات الآسيوية أثناء تنزيل مواد غذائية مجهولة المصدر من سيارة محملة بكميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر والتي قدرت بـ 150 كجم حيث تم إتلافها وإغلاق المطعم المخالف.

وأكد "الدقس" استمرار الأمانة في تكثيف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة واتخاذ كل الإجراءات و التدابير الوقائية وحرصها على سلامة المواطنين والمقيمين ومنع كافة مظاهر التشوه البصري في المدينة.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
02:55 PM

أمانة جدة تُغلق ورشة حدادة داخل فيلا سكنية

ضبطت سيارة بها 150 كجم أغذية مجهولة المصدر

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عبدالله الراجحي - جدة
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أغلقت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة ورشة حدادة داخل فيلا بحي البغدادية، كما نجحت في ضبط سيارة نقل مواد غذائية مجهولة المصدر تقدر حمولتها بـ150 كجم، وذلك أثناء حملة دهم على حي البغدادية.

وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة المهندس عمرو الدقس: الفرق الميدانية تمكنت من رصد ورشة حدادة استخدمت بعقد إيجار فيلا سكنية مبيناً بأنه تم التحفظ على ما في الموقع وإغلاقه فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأضاف: فرق الرقابة تمكنت من رصد مطعم للمأكولات الآسيوية أثناء تنزيل مواد غذائية مجهولة المصدر من سيارة محملة بكميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر والتي قدرت بـ 150 كجم حيث تم إتلافها وإغلاق المطعم المخالف.

وأكد "الدقس" استمرار الأمانة في تكثيف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة واتخاذ كل الإجراءات و التدابير الوقائية وحرصها على سلامة المواطنين والمقيمين ومنع كافة مظاهر التشوه البصري في المدينة.

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