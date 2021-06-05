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بيانات: بريطانيا وزعت 66.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا

توقعات بأن تستغرق شهرين لتطعيم 75% من السكان بلقاح جرعتين

نجحت بريطانيا حتى الآن في توزيع 66.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا .

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت، أنه يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ485 ألفاً و769 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 24 أسبوعاً، وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.52 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفاً و86 حالة حتى الآن.

وبحسب الألمانية سجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و18 أسبوعاً.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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بيانات: بريطانيا وزعت 66.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا
سبق

نجحت بريطانيا حتى الآن في توزيع 66.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا .

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت، أنه يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ485 ألفاً و769 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 24 أسبوعاً، وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.52 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفاً و86 حالة حتى الآن.

وبحسب الألمانية سجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و18 أسبوعاً.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
12:51 PM

بيانات: بريطانيا وزعت 66.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا

توقعات بأن تستغرق شهرين لتطعيم 75% من السكان بلقاح جرعتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجحت بريطانيا حتى الآن في توزيع 66.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا .

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت، أنه يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ485 ألفاً و769 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 24 أسبوعاً، وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.52 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفاً و86 حالة حتى الآن.

وبحسب الألمانية سجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و18 أسبوعاً.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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