النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1028 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 824 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون الإسلامية" تباشر برنامج تفطير الصائمين في مُدن باكستانية

تقديم 400 سلة غذائية لـ4000 مستفيد وفق البروتوكولات الصحية

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين شهر رمضان لعام 1442هـ، في عدد من المدن الباكستانية من خلال توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية باكستان الإسلامية وفق الإجراءات الاحترازية.

ويتم التنفيذ بالتعاون مع الجهات الحكومية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب المواقع لهم، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقد تم توزيع 400 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، تزن 10.400 كيلو واستفاد منها 4 آلاف مستفيد بالمنطقة الفدرالية للعاصمة إسلام آباد وضواحيها، ومدينة روالبندي، ومدينة جكري، ومدينة علي بور.

وقد أشاد عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية بالجهود التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تلمّس حاجات المسلمين في الشهر الكريم ومد يد العون والمساعدة كل عام.

وأكدوا أن برنامج التفطير لمسة وفاء ومحبة تعمق وشائج الأخوة الإسلامية من مملكة الانسانية والعطاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الإسلامية" تباشر برنامج تفطير الصائمين في مُدن باكستانية
سبق

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين شهر رمضان لعام 1442هـ، في عدد من المدن الباكستانية من خلال توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية باكستان الإسلامية وفق الإجراءات الاحترازية.

ويتم التنفيذ بالتعاون مع الجهات الحكومية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب المواقع لهم، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقد تم توزيع 400 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، تزن 10.400 كيلو واستفاد منها 4 آلاف مستفيد بالمنطقة الفدرالية للعاصمة إسلام آباد وضواحيها، ومدينة روالبندي، ومدينة جكري، ومدينة علي بور.

وقد أشاد عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية بالجهود التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تلمّس حاجات المسلمين في الشهر الكريم ومد يد العون والمساعدة كل عام.

وأكدوا أن برنامج التفطير لمسة وفاء ومحبة تعمق وشائج الأخوة الإسلامية من مملكة الانسانية والعطاء.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
02:35 PM

"الشؤون الإسلامية" تباشر برنامج تفطير الصائمين في مُدن باكستانية

تقديم 400 سلة غذائية لـ4000 مستفيد وفق البروتوكولات الصحية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
359

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين شهر رمضان لعام 1442هـ، في عدد من المدن الباكستانية من خلال توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية باكستان الإسلامية وفق الإجراءات الاحترازية.

ويتم التنفيذ بالتعاون مع الجهات الحكومية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب المواقع لهم، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقد تم توزيع 400 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، تزن 10.400 كيلو واستفاد منها 4 آلاف مستفيد بالمنطقة الفدرالية للعاصمة إسلام آباد وضواحيها، ومدينة روالبندي، ومدينة جكري، ومدينة علي بور.

وقد أشاد عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية بالجهود التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تلمّس حاجات المسلمين في الشهر الكريم ومد يد العون والمساعدة كل عام.

وأكدوا أن برنامج التفطير لمسة وفاء ومحبة تعمق وشائج الأخوة الإسلامية من مملكة الانسانية والعطاء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,282
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,146
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,559
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,552

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة