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"الصحة" تكشف إجمالي مستفيدي "تطمن" منذ بدء العمل فيها بمكة

عبر 7 عيادات موزعة على مراكز صحية ووفق الأعراض المحددة

قدّمت عيادات "تطمن" في مكة المكرّمة خدماتها لـ 140 ألف مستفيد منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضحت "صحة مكة المكرّمة"، أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 7 عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية وهي: مركز المنصور، مركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية، مركز حداء، مركز شرائع المجاهدين، مركز أبو عروة بقطاع الجموم، مركز غران بقطاع خليص، مركز الكامل بقطاع الكامل.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيقٌ في التنفس، أو سعالٌ، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تكشف إجمالي مستفيدي "تطمن" منذ بدء العمل فيها بمكة
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" في مكة المكرّمة خدماتها لـ 140 ألف مستفيد منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضحت "صحة مكة المكرّمة"، أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 7 عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية وهي: مركز المنصور، مركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية، مركز حداء، مركز شرائع المجاهدين، مركز أبو عروة بقطاع الجموم، مركز غران بقطاع خليص، مركز الكامل بقطاع الكامل.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيقٌ في التنفس، أو سعالٌ، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
12:56 PM

"الصحة" تكشف إجمالي مستفيدي "تطمن" منذ بدء العمل فيها بمكة

عبر 7 عيادات موزعة على مراكز صحية ووفق الأعراض المحددة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قدّمت عيادات "تطمن" في مكة المكرّمة خدماتها لـ 140 ألف مستفيد منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضحت "صحة مكة المكرّمة"، أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 7 عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية وهي: مركز المنصور، مركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية، مركز حداء، مركز شرائع المجاهدين، مركز أبو عروة بقطاع الجموم، مركز غران بقطاع خليص، مركز الكامل بقطاع الكامل.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيقٌ في التنفس، أو سعالٌ، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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