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شاهد .. اللحظات الأولى لضرب صاعقة لبيت شعبي في ساجر.. ولا إصابات

النيران اشتعلت في مجموعة نخيل داخله.. و"المدني" يخمدها في وقت قياسي

أخمدت فرق الدفاع المدني بساجر حريقاً اندلع في مجموعة نخل داخل فناء مبنى شعبي يسكنه مقيمون نتيجة صاعقة برق، ولا يوجد إصابات أو وفيات، ولله الحمد.

ورصدت مقاطع الفيديو والصور اللحظات الأولى للبرق الذي ضرب البيت الشعبي في تمام الساعة التاسعة مساء، كما أظهرت اللحظات الأولى لاندلاع النيران في النخيل، ووثقت مباشرة آليات الدفاع المدني للموقع في زمن قياسي.

حريق ساجر الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. اللحظات الأولى لضرب صاعقة لبيت شعبي في ساجر.. ولا إصابات
سبق

أخمدت فرق الدفاع المدني بساجر حريقاً اندلع في مجموعة نخل داخل فناء مبنى شعبي يسكنه مقيمون نتيجة صاعقة برق، ولا يوجد إصابات أو وفيات، ولله الحمد.

ورصدت مقاطع الفيديو والصور اللحظات الأولى للبرق الذي ضرب البيت الشعبي في تمام الساعة التاسعة مساء، كما أظهرت اللحظات الأولى لاندلاع النيران في النخيل، ووثقت مباشرة آليات الدفاع المدني للموقع في زمن قياسي.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
11:36 PM

شاهد .. اللحظات الأولى لضرب صاعقة لبيت شعبي في ساجر.. ولا إصابات

النيران اشتعلت في مجموعة نخيل داخله.. و"المدني" يخمدها في وقت قياسي

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فلاح الجوفان - ساجر
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5,243

أخمدت فرق الدفاع المدني بساجر حريقاً اندلع في مجموعة نخل داخل فناء مبنى شعبي يسكنه مقيمون نتيجة صاعقة برق، ولا يوجد إصابات أو وفيات، ولله الحمد.

ورصدت مقاطع الفيديو والصور اللحظات الأولى للبرق الذي ضرب البيت الشعبي في تمام الساعة التاسعة مساء، كما أظهرت اللحظات الأولى لاندلاع النيران في النخيل، ووثقت مباشرة آليات الدفاع المدني للموقع في زمن قياسي.

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