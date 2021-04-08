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توجيه بحصر منسوبي التعليم بمكة ممن لم يتلقوا اللقاح وخطة لتطعيمهم

ضِمن تعميم أصدره "الزائدي" للمدارس والمكاتب والإدارات "بنين وبنات"

وجّه مدير التعليم بمكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، بحصر منسوبي ومنسوبات التعليم بمكة المكرمة ممن لم يتلقوا لقاح كورونا، وإعداد خطة زمنية لهم لأخذ اللقاح.

جاء ذلك في تعميم أصدره مدير تعليم مكة إلى جميع المدارس ومكاتب التعليم والإدارات بنين وبنات؛ حث فيه منسوبي ومنسوبات التعليم بمكة، على أهمية أخذ اللقاح، موجهًا بتعبئة البيانات عبر رابط في يوم أقصاها الاثنين 30/ 8/ 1442.

مدير التعليم بمكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توجيه بحصر منسوبي التعليم بمكة ممن لم يتلقوا اللقاح وخطة لتطعيمهم
سبق

وجّه مدير التعليم بمكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، بحصر منسوبي ومنسوبات التعليم بمكة المكرمة ممن لم يتلقوا لقاح كورونا، وإعداد خطة زمنية لهم لأخذ اللقاح.

جاء ذلك في تعميم أصدره مدير تعليم مكة إلى جميع المدارس ومكاتب التعليم والإدارات بنين وبنات؛ حث فيه منسوبي ومنسوبات التعليم بمكة، على أهمية أخذ اللقاح، موجهًا بتعبئة البيانات عبر رابط في يوم أقصاها الاثنين 30/ 8/ 1442.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
01:24 PM

توجيه بحصر منسوبي التعليم بمكة ممن لم يتلقوا اللقاح وخطة لتطعيمهم

ضِمن تعميم أصدره "الزائدي" للمدارس والمكاتب والإدارات "بنين وبنات"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
817

وجّه مدير التعليم بمكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، بحصر منسوبي ومنسوبات التعليم بمكة المكرمة ممن لم يتلقوا لقاح كورونا، وإعداد خطة زمنية لهم لأخذ اللقاح.

جاء ذلك في تعميم أصدره مدير تعليم مكة إلى جميع المدارس ومكاتب التعليم والإدارات بنين وبنات؛ حث فيه منسوبي ومنسوبات التعليم بمكة، على أهمية أخذ اللقاح، موجهًا بتعبئة البيانات عبر رابط في يوم أقصاها الاثنين 30/ 8/ 1442.

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