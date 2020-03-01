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الفيصل يستقبل الخضراوي بعد تأهُّله إلى "أولمبياد طوكيو"

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، علي الخضراوي لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة، بعد تأهُّله لدورة الألعاب الأولمبية 2020.

وهنّأ الفيصل اللاعب على الإنجاز الذي تحقق، مشيدًا بمستويات اللاعب.

وكان الخضراوي نجح في تحقيق بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية خلال مشاركته في التصفيات الآسيوية لمنافسات الفردي في الأردن.
واستطاع الخضراوي التغلُّب على لاعب المنتخب اللبناني داوود الشيب، بنتيجة 4-1 بعد مباراة قوية من قبل الطرفين.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل علي الخضراوي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصل يستقبل الخضراوي بعد تأهُّله إلى "أولمبياد طوكيو"
سبق

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، علي الخضراوي لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة، بعد تأهُّله لدورة الألعاب الأولمبية 2020.

وهنّأ الفيصل اللاعب على الإنجاز الذي تحقق، مشيدًا بمستويات اللاعب.

وكان الخضراوي نجح في تحقيق بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية خلال مشاركته في التصفيات الآسيوية لمنافسات الفردي في الأردن.
واستطاع الخضراوي التغلُّب على لاعب المنتخب اللبناني داوود الشيب، بنتيجة 4-1 بعد مباراة قوية من قبل الطرفين.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
04:48 PM
اخر تعديل
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
07:40 PM

الفيصل يستقبل الخضراوي بعد تأهُّله إلى "أولمبياد طوكيو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,533

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، علي الخضراوي لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة، بعد تأهُّله لدورة الألعاب الأولمبية 2020.

وهنّأ الفيصل اللاعب على الإنجاز الذي تحقق، مشيدًا بمستويات اللاعب.

وكان الخضراوي نجح في تحقيق بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية خلال مشاركته في التصفيات الآسيوية لمنافسات الفردي في الأردن.
واستطاع الخضراوي التغلُّب على لاعب المنتخب اللبناني داوود الشيب، بنتيجة 4-1 بعد مباراة قوية من قبل الطرفين.

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