الفيصل يستقبل الخضراوي بعد تأهُّله إلى "أولمبياد طوكيو"

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، علي الخضراوي لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة، بعد تأهُّله لدورة الألعاب الأولمبية 2020.

وهنّأ الفيصل اللاعب على الإنجاز الذي تحقق، مشيدًا بمستويات اللاعب.

وكان الخضراوي نجح في تحقيق بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية خلال مشاركته في التصفيات الآسيوية لمنافسات الفردي في الأردن.

واستطاع الخضراوي التغلُّب على لاعب المنتخب اللبناني داوود الشيب، بنتيجة 4-1 بعد مباراة قوية من قبل الطرفين.