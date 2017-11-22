النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 39 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 50 خلال الـ24 ساعة الماضية

مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة "شدن" يحتفل باليوم العالمي للطفل

أقام مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة شدن فعالية "كرنفال شدن"احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للطفل في يومي السبت والأحد الموافق 20 – 21 نوفمبر 2021م بهدف تعزيز الترابط والتوعية بين الأطفال، والمساهمة في تنمية مهاراتهم بطريقة ممتعة.
تضمن الكرنفال مجموعة من الأركان المتنوعة؛ بدءًا بركن الحكواتي وشارك فيه الأطفال بالاستماع إلى القصص بأسلوب مشوق ومثمر وساهم الركن في تنمية الجانب المعرفي واللغوي لديهم، أيضًا تعرّف الأطفال في ركن الطيران على أجزاء الطائرات وكيفية عملها عن طريق محاكاة لطائرة حقيقية، كما اشتمل ركن التجارب العلمية على تعليم الأطفال المفردات العلمية المبسطة وتحسين قدراتهم ومهاراتهم الحسيّة عبر تبني أسلوب التجربة، وأتى ركن البيئة بمفهوم تقدير الطبيعة وإشراك الأطفال في الحفاظ على البيئة وعنايتها، كما تضمن الكرنفال ركن لوحة التركيبة الجماعية وركن الفنون اليدوية الذي يعد مساحة التعبير ليحلق الطفل بخياله ويترجم أفكاره عن طريق الرسم، واختتم مركز "شدن" فعاليته لليوم العالمي للطفل بتكريم الأطفال في ركن الهدايا بمشاركة 157 طفلًا وطفلة.
الجدير بالذكر أن مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة ''شدن'' يهتم دومًا بكل ما ينمي الطفل أو يغرس به قيمة عن طريق إيصال ذلك له مباشرة أو من خلال المربين من حوله.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة "شدن" يحتفل باليوم العالمي للطفل
سبق

أقام مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة شدن فعالية "كرنفال شدن"احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للطفل في يومي السبت والأحد الموافق 20 – 21 نوفمبر 2021م بهدف تعزيز الترابط والتوعية بين الأطفال، والمساهمة في تنمية مهاراتهم بطريقة ممتعة.
تضمن الكرنفال مجموعة من الأركان المتنوعة؛ بدءًا بركن الحكواتي وشارك فيه الأطفال بالاستماع إلى القصص بأسلوب مشوق ومثمر وساهم الركن في تنمية الجانب المعرفي واللغوي لديهم، أيضًا تعرّف الأطفال في ركن الطيران على أجزاء الطائرات وكيفية عملها عن طريق محاكاة لطائرة حقيقية، كما اشتمل ركن التجارب العلمية على تعليم الأطفال المفردات العلمية المبسطة وتحسين قدراتهم ومهاراتهم الحسيّة عبر تبني أسلوب التجربة، وأتى ركن البيئة بمفهوم تقدير الطبيعة وإشراك الأطفال في الحفاظ على البيئة وعنايتها، كما تضمن الكرنفال ركن لوحة التركيبة الجماعية وركن الفنون اليدوية الذي يعد مساحة التعبير ليحلق الطفل بخياله ويترجم أفكاره عن طريق الرسم، واختتم مركز "شدن" فعاليته لليوم العالمي للطفل بتكريم الأطفال في ركن الهدايا بمشاركة 157 طفلًا وطفلة.
الجدير بالذكر أن مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة ''شدن'' يهتم دومًا بكل ما ينمي الطفل أو يغرس به قيمة عن طريق إيصال ذلك له مباشرة أو من خلال المربين من حوله.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
03:02 PM

مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة "شدن" يحتفل باليوم العالمي للطفل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
21

أقام مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة شدن فعالية "كرنفال شدن"احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للطفل في يومي السبت والأحد الموافق 20 – 21 نوفمبر 2021م بهدف تعزيز الترابط والتوعية بين الأطفال، والمساهمة في تنمية مهاراتهم بطريقة ممتعة.
تضمن الكرنفال مجموعة من الأركان المتنوعة؛ بدءًا بركن الحكواتي وشارك فيه الأطفال بالاستماع إلى القصص بأسلوب مشوق ومثمر وساهم الركن في تنمية الجانب المعرفي واللغوي لديهم، أيضًا تعرّف الأطفال في ركن الطيران على أجزاء الطائرات وكيفية عملها عن طريق محاكاة لطائرة حقيقية، كما اشتمل ركن التجارب العلمية على تعليم الأطفال المفردات العلمية المبسطة وتحسين قدراتهم ومهاراتهم الحسيّة عبر تبني أسلوب التجربة، وأتى ركن البيئة بمفهوم تقدير الطبيعة وإشراك الأطفال في الحفاظ على البيئة وعنايتها، كما تضمن الكرنفال ركن لوحة التركيبة الجماعية وركن الفنون اليدوية الذي يعد مساحة التعبير ليحلق الطفل بخياله ويترجم أفكاره عن طريق الرسم، واختتم مركز "شدن" فعاليته لليوم العالمي للطفل بتكريم الأطفال في ركن الهدايا بمشاركة 157 طفلًا وطفلة.
الجدير بالذكر أن مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة ''شدن'' يهتم دومًا بكل ما ينمي الطفل أو يغرس به قيمة عن طريق إيصال ذلك له مباشرة أو من خلال المربين من حوله.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,754
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,287
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,218
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,261

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة