مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة "شدن" يحتفل باليوم العالمي للطفل

أقام مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة شدن فعالية "كرنفال شدن"احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للطفل في يومي السبت والأحد الموافق 20 – 21 نوفمبر 2021م بهدف تعزيز الترابط والتوعية بين الأطفال، والمساهمة في تنمية مهاراتهم بطريقة ممتعة.

تضمن الكرنفال مجموعة من الأركان المتنوعة؛ بدءًا بركن الحكواتي وشارك فيه الأطفال بالاستماع إلى القصص بأسلوب مشوق ومثمر وساهم الركن في تنمية الجانب المعرفي واللغوي لديهم، أيضًا تعرّف الأطفال في ركن الطيران على أجزاء الطائرات وكيفية عملها عن طريق محاكاة لطائرة حقيقية، كما اشتمل ركن التجارب العلمية على تعليم الأطفال المفردات العلمية المبسطة وتحسين قدراتهم ومهاراتهم الحسيّة عبر تبني أسلوب التجربة، وأتى ركن البيئة بمفهوم تقدير الطبيعة وإشراك الأطفال في الحفاظ على البيئة وعنايتها، كما تضمن الكرنفال ركن لوحة التركيبة الجماعية وركن الفنون اليدوية الذي يعد مساحة التعبير ليحلق الطفل بخياله ويترجم أفكاره عن طريق الرسم، واختتم مركز "شدن" فعاليته لليوم العالمي للطفل بتكريم الأطفال في ركن الهدايا بمشاركة 157 طفلًا وطفلة.

الجدير بالذكر أن مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة ''شدن'' يهتم دومًا بكل ما ينمي الطفل أو يغرس به قيمة عن طريق إيصال ذلك له مباشرة أو من خلال المربين من حوله.