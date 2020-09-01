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أدلى باعترافات كاملة.. النمسا تحاكم جاسوساً عمل لصالح تركيا

"نيهامر" قال: سنحارب ممارسات أنقرة بضراوة

أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستوجه اتهامات لشخص اعترف بالتجسس لصالح المخابرات التركية، وأن السلطات تحقق في المزيد من أنشطة التجسس المشتبه فيها، محذراً تركيا من أنه لا يمكن التغاضي عن ذلك.

وبين "نيهامر" في مؤتمر صحفي، أن القضية تتعلق بممارسة نفوذ قوة أجنبية داخل النمسا، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: أحد الأشخاص قدّم اعترافاً كاملاً بأن المخابرات التركية جنّدته للتجسس على مواطنين أتراك آخرين أو نمساويين من أصول تركية، وإبلاغ السلطات الأمنية التركية عنهم، وأن السلطات القضائية ستوجه له اتهامات بناء على شبهة تورطه بالتجسس.

وأشار الوزير إلى أن النمسا وجدت أن أكثر من 30 نمساوياً اعتقلوا في تركيا بين 2018 و2020 بعد دخولهم البلاد وهناك دلائل على أن المخابرات التركية حاولت تجنيدهم.

وقال "نيهامر": "التجسس التركي لا مكان له في النمسا، لا مكان للنفوذ التركي على الحريات والحقوق الأساسية في النمسا، سنحارب بضراوة من أجل ذلك".

من جانبه، ذكر المدير العام للسلامة العامة فرانز راف، أن هناك دلائل واضحة على نفوذ تركي في النمسا، وظهرت هذه النتائج في أعقاب تحقيقات مكثفة أجرتها الشرطة النمساوية بعد اشتباكات عنيفة بين جماعات تركية وكردية في فيينا في يونيو.

وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر

الرئيسية/ أخبار العالم

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أدلى باعترافات كاملة.. النمسا تحاكم جاسوساً عمل لصالح تركيا
سبق

أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستوجه اتهامات لشخص اعترف بالتجسس لصالح المخابرات التركية، وأن السلطات تحقق في المزيد من أنشطة التجسس المشتبه فيها، محذراً تركيا من أنه لا يمكن التغاضي عن ذلك.

وبين "نيهامر" في مؤتمر صحفي، أن القضية تتعلق بممارسة نفوذ قوة أجنبية داخل النمسا، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: أحد الأشخاص قدّم اعترافاً كاملاً بأن المخابرات التركية جنّدته للتجسس على مواطنين أتراك آخرين أو نمساويين من أصول تركية، وإبلاغ السلطات الأمنية التركية عنهم، وأن السلطات القضائية ستوجه له اتهامات بناء على شبهة تورطه بالتجسس.

وأشار الوزير إلى أن النمسا وجدت أن أكثر من 30 نمساوياً اعتقلوا في تركيا بين 2018 و2020 بعد دخولهم البلاد وهناك دلائل على أن المخابرات التركية حاولت تجنيدهم.

وقال "نيهامر": "التجسس التركي لا مكان له في النمسا، لا مكان للنفوذ التركي على الحريات والحقوق الأساسية في النمسا، سنحارب بضراوة من أجل ذلك".

من جانبه، ذكر المدير العام للسلامة العامة فرانز راف، أن هناك دلائل واضحة على نفوذ تركي في النمسا، وظهرت هذه النتائج في أعقاب تحقيقات مكثفة أجرتها الشرطة النمساوية بعد اشتباكات عنيفة بين جماعات تركية وكردية في فيينا في يونيو.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
06:36 PM

أدلى باعترافات كاملة.. النمسا تحاكم جاسوساً عمل لصالح تركيا

"نيهامر" قال: سنحارب ممارسات أنقرة بضراوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستوجه اتهامات لشخص اعترف بالتجسس لصالح المخابرات التركية، وأن السلطات تحقق في المزيد من أنشطة التجسس المشتبه فيها، محذراً تركيا من أنه لا يمكن التغاضي عن ذلك.

وبين "نيهامر" في مؤتمر صحفي، أن القضية تتعلق بممارسة نفوذ قوة أجنبية داخل النمسا، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: أحد الأشخاص قدّم اعترافاً كاملاً بأن المخابرات التركية جنّدته للتجسس على مواطنين أتراك آخرين أو نمساويين من أصول تركية، وإبلاغ السلطات الأمنية التركية عنهم، وأن السلطات القضائية ستوجه له اتهامات بناء على شبهة تورطه بالتجسس.

وأشار الوزير إلى أن النمسا وجدت أن أكثر من 30 نمساوياً اعتقلوا في تركيا بين 2018 و2020 بعد دخولهم البلاد وهناك دلائل على أن المخابرات التركية حاولت تجنيدهم.

وقال "نيهامر": "التجسس التركي لا مكان له في النمسا، لا مكان للنفوذ التركي على الحريات والحقوق الأساسية في النمسا، سنحارب بضراوة من أجل ذلك".

من جانبه، ذكر المدير العام للسلامة العامة فرانز راف، أن هناك دلائل واضحة على نفوذ تركي في النمسا، وظهرت هذه النتائج في أعقاب تحقيقات مكثفة أجرتها الشرطة النمساوية بعد اشتباكات عنيفة بين جماعات تركية وكردية في فيينا في يونيو.

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