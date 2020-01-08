الشهري: أنهينا الإعداد للبطولة.. وجاهزون لمواجهة اليابان

أكد سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، جاهزيتهم لمواجهة اليابان في افتتاح مشوارهم بنهائيات كأس آسيا.

وقال: "برنامج إعدادنا للبطولة كان متنوعًا وشاملًا بحسب الخطة الموضوعة مسبقًا".

وعن مباراة اليابان قال: "منتخب اليابان يمتلك القوة الفنية، ودائمًا المباراة الأولى يحتاج اللاعبون فيها إلى وقت للاندماج، ولكن إن شاء الله من خلال العمل الذي قدمه الجميع يكون التوفيق حليفنا".

وختم حديثه بالقول: "البطولة تضم أقوى المنتخبات في آسيا، مجموعتنا لا بد أن يكون العمل فيها بشكل كبير جدًّا، وإن شاء الله تكلّل جهودنا بالنجاح".