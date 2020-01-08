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الشهري: أنهينا الإعداد للبطولة.. وجاهزون لمواجهة اليابان

أكد سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، جاهزيتهم لمواجهة اليابان في افتتاح مشوارهم بنهائيات كأس آسيا.

وقال: "برنامج إعدادنا للبطولة كان متنوعًا وشاملًا بحسب الخطة الموضوعة مسبقًا".

وعن مباراة اليابان قال: "منتخب اليابان يمتلك القوة الفنية، ودائمًا المباراة الأولى يحتاج اللاعبون فيها إلى وقت للاندماج، ولكن إن شاء الله من خلال العمل الذي قدمه الجميع يكون التوفيق حليفنا".

وختم حديثه بالقول: "البطولة تضم أقوى المنتخبات في آسيا، مجموعتنا لا بد أن يكون العمل فيها بشكل كبير جدًّا، وإن شاء الله تكلّل جهودنا بالنجاح".

اليابان كأس آسيا مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عام

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشهري: أنهينا الإعداد للبطولة.. وجاهزون لمواجهة اليابان
سبق

أكد سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، جاهزيتهم لمواجهة اليابان في افتتاح مشوارهم بنهائيات كأس آسيا.

وقال: "برنامج إعدادنا للبطولة كان متنوعًا وشاملًا بحسب الخطة الموضوعة مسبقًا".

وعن مباراة اليابان قال: "منتخب اليابان يمتلك القوة الفنية، ودائمًا المباراة الأولى يحتاج اللاعبون فيها إلى وقت للاندماج، ولكن إن شاء الله من خلال العمل الذي قدمه الجميع يكون التوفيق حليفنا".

وختم حديثه بالقول: "البطولة تضم أقوى المنتخبات في آسيا، مجموعتنا لا بد أن يكون العمل فيها بشكل كبير جدًّا، وإن شاء الله تكلّل جهودنا بالنجاح".

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
05:09 PM
اخر تعديل
08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
05:55 PM

الشهري: أنهينا الإعداد للبطولة.. وجاهزون لمواجهة اليابان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، جاهزيتهم لمواجهة اليابان في افتتاح مشوارهم بنهائيات كأس آسيا.

وقال: "برنامج إعدادنا للبطولة كان متنوعًا وشاملًا بحسب الخطة الموضوعة مسبقًا".

وعن مباراة اليابان قال: "منتخب اليابان يمتلك القوة الفنية، ودائمًا المباراة الأولى يحتاج اللاعبون فيها إلى وقت للاندماج، ولكن إن شاء الله من خلال العمل الذي قدمه الجميع يكون التوفيق حليفنا".

وختم حديثه بالقول: "البطولة تضم أقوى المنتخبات في آسيا، مجموعتنا لا بد أن يكون العمل فيها بشكل كبير جدًّا، وإن شاء الله تكلّل جهودنا بالنجاح".

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