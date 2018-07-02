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‏‫قبل نهاية العام بـ70 يوماً.. محاكم المملكة تكسر حاجز الـ1.4 مليون جلسة بارتفاع قدره 6%

قبل نهاية العام الهجري الجاري بأكثر من 70 يوماً سجّلت المحاكم رقماً قياسياً جديداً بارتفاع إجمالي الجلسات القضائية المنعقدة بنسبة 6%.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى أسباب عدة؛ منها اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، والتحول الرقمي الذي تشهده المحاكم، إلى جانب الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، والربط مع الجهات الحكومية.

وعقدت محاكم المملكة (الابتدائية والاستئناف) خلال العام الماضي 1.446.784 جلسة قضائية، فيما شهد العام الجاري انعقاد 1.538.749 جلسة قضائية.

وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بين مناطق المملكة بعقدها لـ389338 جلسة قضائية، واستحوذت المحكمة العامة في العاصمة الرياض بقرابة الـ43% من إجمالي الجلسات، وحلت المحكمة الجزائية ثانية في المنطقة بـ21% من إجمالي ما انعقد في المنطقة من جلسات، فيما كان نصيب محكمة الأحوال الشخصية في الرياض نحو 16%، والمحكمة التجارية في الرياض قرابة الـ11%.

وعلى مستوى المناطق جاءت منطقة مكة المكرمة ثانية بعقد محاكمها لـ381370 جلسة قضائية، واحتلت المحكمة العامة بمدينة جدة القائمة على مستوى المنطقة بعقدها لـ27% من إجمالي الجلسات، وجاءت المحكمة العامة بمدينة مكة المكرمة ثانية بـ17% من إجمالي الجلسات، وشهدت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة انعقاد 12% من إجمالي جلسات محاكم المنطقة الغربية.

وسجلت محاكم المنطقة الشرقية نفسها في المرتبة الثالثة على مستوى المناطق من حيث انعقاد الجلسات القضائية خلال العام الجاري بـ212870 جلسة قضائية، منها 18% عقدت في المحكمة العامة بالدمام وهي المتصدرة على مستوى المنطقة، فيما حلت المحكمة العامة بحفر الباطن ثانية باستحواذها على 13.5% من إجمالي الجلسات، بينما جاءت المحكمة العامة بالأحساء ثالثة على مستوى المنطقة بـ12% من إجمالي الجلسات.

وعلى مستوى المملكة تصدرت المحكمة العامة في الرياض المحاكم كافة بعقدها لـ24.5% من إجمالي الجلسات، والمحكمة العامة في جدة جاءت في المرتبة الثانية على مستوى المملكة بـ15.4%، والمرتبة الثالثة كانت من نصيب المحكمة الجزائية في الرياض بـ12.1% من إجمالي الجلسات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏‫قبل نهاية العام بـ70 يوماً.. محاكم المملكة تكسر حاجز الـ1.4 مليون جلسة بارتفاع قدره 6%
سبق

قبل نهاية العام الهجري الجاري بأكثر من 70 يوماً سجّلت المحاكم رقماً قياسياً جديداً بارتفاع إجمالي الجلسات القضائية المنعقدة بنسبة 6%.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى أسباب عدة؛ منها اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، والتحول الرقمي الذي تشهده المحاكم، إلى جانب الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، والربط مع الجهات الحكومية.

وعقدت محاكم المملكة (الابتدائية والاستئناف) خلال العام الماضي 1.446.784 جلسة قضائية، فيما شهد العام الجاري انعقاد 1.538.749 جلسة قضائية.

وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بين مناطق المملكة بعقدها لـ389338 جلسة قضائية، واستحوذت المحكمة العامة في العاصمة الرياض بقرابة الـ43% من إجمالي الجلسات، وحلت المحكمة الجزائية ثانية في المنطقة بـ21% من إجمالي ما انعقد في المنطقة من جلسات، فيما كان نصيب محكمة الأحوال الشخصية في الرياض نحو 16%، والمحكمة التجارية في الرياض قرابة الـ11%.

وعلى مستوى المناطق جاءت منطقة مكة المكرمة ثانية بعقد محاكمها لـ381370 جلسة قضائية، واحتلت المحكمة العامة بمدينة جدة القائمة على مستوى المنطقة بعقدها لـ27% من إجمالي الجلسات، وجاءت المحكمة العامة بمدينة مكة المكرمة ثانية بـ17% من إجمالي الجلسات، وشهدت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة انعقاد 12% من إجمالي جلسات محاكم المنطقة الغربية.

وسجلت محاكم المنطقة الشرقية نفسها في المرتبة الثالثة على مستوى المناطق من حيث انعقاد الجلسات القضائية خلال العام الجاري بـ212870 جلسة قضائية، منها 18% عقدت في المحكمة العامة بالدمام وهي المتصدرة على مستوى المنطقة، فيما حلت المحكمة العامة بحفر الباطن ثانية باستحواذها على 13.5% من إجمالي الجلسات، بينما جاءت المحكمة العامة بالأحساء ثالثة على مستوى المنطقة بـ12% من إجمالي الجلسات.

وعلى مستوى المملكة تصدرت المحكمة العامة في الرياض المحاكم كافة بعقدها لـ24.5% من إجمالي الجلسات، والمحكمة العامة في جدة جاءت في المرتبة الثانية على مستوى المملكة بـ15.4%، والمرتبة الثالثة كانت من نصيب المحكمة الجزائية في الرياض بـ12.1% من إجمالي الجلسات.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
02:04 PM

‏‫قبل نهاية العام بـ70 يوماً.. محاكم المملكة تكسر حاجز الـ1.4 مليون جلسة بارتفاع قدره 6%

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عبدالله البرقاوي - الرياض
9
2,351

قبل نهاية العام الهجري الجاري بأكثر من 70 يوماً سجّلت المحاكم رقماً قياسياً جديداً بارتفاع إجمالي الجلسات القضائية المنعقدة بنسبة 6%.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى أسباب عدة؛ منها اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، والتحول الرقمي الذي تشهده المحاكم، إلى جانب الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، والربط مع الجهات الحكومية.

وعقدت محاكم المملكة (الابتدائية والاستئناف) خلال العام الماضي 1.446.784 جلسة قضائية، فيما شهد العام الجاري انعقاد 1.538.749 جلسة قضائية.

وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بين مناطق المملكة بعقدها لـ389338 جلسة قضائية، واستحوذت المحكمة العامة في العاصمة الرياض بقرابة الـ43% من إجمالي الجلسات، وحلت المحكمة الجزائية ثانية في المنطقة بـ21% من إجمالي ما انعقد في المنطقة من جلسات، فيما كان نصيب محكمة الأحوال الشخصية في الرياض نحو 16%، والمحكمة التجارية في الرياض قرابة الـ11%.

وعلى مستوى المناطق جاءت منطقة مكة المكرمة ثانية بعقد محاكمها لـ381370 جلسة قضائية، واحتلت المحكمة العامة بمدينة جدة القائمة على مستوى المنطقة بعقدها لـ27% من إجمالي الجلسات، وجاءت المحكمة العامة بمدينة مكة المكرمة ثانية بـ17% من إجمالي الجلسات، وشهدت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة انعقاد 12% من إجمالي جلسات محاكم المنطقة الغربية.

وسجلت محاكم المنطقة الشرقية نفسها في المرتبة الثالثة على مستوى المناطق من حيث انعقاد الجلسات القضائية خلال العام الجاري بـ212870 جلسة قضائية، منها 18% عقدت في المحكمة العامة بالدمام وهي المتصدرة على مستوى المنطقة، فيما حلت المحكمة العامة بحفر الباطن ثانية باستحواذها على 13.5% من إجمالي الجلسات، بينما جاءت المحكمة العامة بالأحساء ثالثة على مستوى المنطقة بـ12% من إجمالي الجلسات.

وعلى مستوى المملكة تصدرت المحكمة العامة في الرياض المحاكم كافة بعقدها لـ24.5% من إجمالي الجلسات، والمحكمة العامة في جدة جاءت في المرتبة الثانية على مستوى المملكة بـ15.4%، والمرتبة الثالثة كانت من نصيب المحكمة الجزائية في الرياض بـ12.1% من إجمالي الجلسات.

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