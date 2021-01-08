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ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ

الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها

الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها

ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه ابتداءً من يوم الأربعاء 18/ 8/ 1442هـ الموافق 31 / 3 / 2021م، تقرر السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، وأن يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال المصدر: يأتي ذلك إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 16/ 4 / 1442هـ الموافق 1 / 12 / 2020م المتضمن أن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والبيان الصادر بتاريخ 18 / 5 / 1442هـ الموافق 2 / 1 / 2021م المتضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة على القادمين إلى المملكة، ونظراً لاستمرار جائحة كورونا المستجد ( كوفيد – 19 )، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار، ولانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة الحالية، وحرصاً على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها
سبق

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه ابتداءً من يوم الأربعاء 18/ 8/ 1442هـ الموافق 31 / 3 / 2021م، تقرر السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، وأن يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال المصدر: يأتي ذلك إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 16/ 4 / 1442هـ الموافق 1 / 12 / 2020م المتضمن أن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والبيان الصادر بتاريخ 18 / 5 / 1442هـ الموافق 2 / 1 / 2021م المتضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة على القادمين إلى المملكة، ونظراً لاستمرار جائحة كورونا المستجد ( كوفيد – 19 )، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار، ولانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة الحالية، وحرصاً على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
05:43 PM
اخر تعديل
08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
07:02 PM

الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها

ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
19
36,276

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه ابتداءً من يوم الأربعاء 18/ 8/ 1442هـ الموافق 31 / 3 / 2021م، تقرر السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، وأن يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال المصدر: يأتي ذلك إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 16/ 4 / 1442هـ الموافق 1 / 12 / 2020م المتضمن أن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والبيان الصادر بتاريخ 18 / 5 / 1442هـ الموافق 2 / 1 / 2021م المتضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة على القادمين إلى المملكة، ونظراً لاستمرار جائحة كورونا المستجد ( كوفيد – 19 )، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار، ولانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة الحالية، وحرصاً على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض.

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