أزاحت شركة "بوغاتي"، الستارَ عن موديلها الجديد بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300+، التي تُعَد أسرع سيارة على الكوكب؛ حيث تصل سرعتها إلى 490 كلم/س. وتمكّنت السيارة بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300+ من تسجيل الرقم القياسي على مضمار "إيهرا ليساين" بألمانيا؛ حيث وصلت لسرعة 490.484 كلم/س؛ لتصبح السيارة الأسرع في العالم. وبحسَب ما نشره اليوم موقع "روسيا اليوم"، أكدت الشركة أنه سوف تصدر من هذه السيارة 30 نسخة فقط؛ بحيث تحمل السيارة التي ستباع للعملاء نفس التصميم للنسخة الاختبارية التي جربها فريق "توب غير"، مع لمسات النسيج الكربوني الأسود والخطوط البرتقالية ذاتها، مع الواجهة الأمامية سوداء اللون، مع فتحات تهوية أمام العجلات الأمامية، مع جنوط سوداء. وبحسَب رئيس الشركة، ستيفان وينكلمان؛ تعتمد السيارة الأسرع في العالم على محرك 16 سلندر على شكل حرف W ذي أسطوانات سعة 8 لترات، و4 شواحن توربينية، وقدرة تصل إلى 1.578 حصانًا، وتعمل السيارة بدفع كلي للعجلات. كما تتميز بعلبة سرعات 7 مراحل، مزدوج الدبرياج (معشق السرعات)؛ بينما تبلغ السرعة التي سيحصل عليها العملاء 440 كلم/س.

شاهد.. بوغاتي تكشف تفاصيل عن السيارة الأسرع على الكوكب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-10 أزاحت شركة "بوغاتي"، الستارَ عن موديلها الجديد بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300+، التي تُعَد أسرع سيارة على الكوكب؛ حيث تصل سرعتها إلى 490 كلم/س.

وتمكّنت السيارة بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300+ من تسجيل الرقم القياسي على مضمار "إيهرا ليساين" بألمانيا؛ حيث وصلت لسرعة 490.484 كلم/س؛ لتصبح السيارة الأسرع في العالم.

وبحسَب ما نشره اليوم موقع "روسيا اليوم"، أكدت الشركة أنه سوف تصدر من هذه السيارة 30 نسخة فقط؛ بحيث تحمل السيارة التي ستباع للعملاء نفس التصميم للنسخة الاختبارية التي جربها فريق "توب غير"، مع لمسات النسيج الكربوني الأسود والخطوط البرتقالية ذاتها، مع الواجهة الأمامية سوداء اللون، مع فتحات تهوية أمام العجلات الأمامية، مع جنوط سوداء.

وبحسَب رئيس الشركة، ستيفان وينكلمان؛ تعتمد السيارة الأسرع في العالم على محرك 16 سلندر على شكل حرف W ذي أسطوانات سعة 8 لترات، و4 شواحن توربينية، وقدرة تصل إلى 1.578 حصانًا، وتعمل السيارة بدفع كلي للعجلات. كما تتميز بعلبة سرعات 7 مراحل، مزدوج الدبرياج (معشق السرعات)؛ بينما تبلغ السرعة التي سيحصل عليها العملاء 440 كلم/س.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 10:35 AM

شاهد.. بوغاتي تكشف تفاصيل عن السيارة الأسرع على الكوكب سيصدر منها 30 نسخة فقط.. وتصل سرعتها إلى 490 كلم/س





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أزاحت شركة "بوغاتي"، الستارَ عن موديلها الجديد بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300+، التي تُعَد أسرع سيارة على الكوكب؛ حيث تصل سرعتها إلى 490 كلم/س.

وتمكّنت السيارة بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300+ من تسجيل الرقم القياسي على مضمار "إيهرا ليساين" بألمانيا؛ حيث وصلت لسرعة 490.484 كلم/س؛ لتصبح السيارة الأسرع في العالم.

وبحسَب ما نشره اليوم موقع "روسيا اليوم"، أكدت الشركة أنه سوف تصدر من هذه السيارة 30 نسخة فقط؛ بحيث تحمل السيارة التي ستباع للعملاء نفس التصميم للنسخة الاختبارية التي جربها فريق "توب غير"، مع لمسات النسيج الكربوني الأسود والخطوط البرتقالية ذاتها، مع الواجهة الأمامية سوداء اللون، مع فتحات تهوية أمام العجلات الأمامية، مع جنوط سوداء.

وبحسَب رئيس الشركة، ستيفان وينكلمان؛ تعتمد السيارة الأسرع في العالم على محرك 16 سلندر على شكل حرف W ذي أسطوانات سعة 8 لترات، و4 شواحن توربينية، وقدرة تصل إلى 1.578 حصانًا، وتعمل السيارة بدفع كلي للعجلات. كما تتميز بعلبة سرعات 7 مراحل، مزدوج الدبرياج (معشق السرعات)؛ بينما تبلغ السرعة التي سيحصل عليها العملاء 440 كلم/س.