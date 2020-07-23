الديوان الملكي: وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن جلوي
ووري جثمانها الثرى اليوم في الرياض
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ مضاوي بنت عبدالله بن محمد بن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2/ 12/ 1441هـ في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
الديوان الملكي: وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن جلوي
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-07-23
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ مضاوي بنت عبدالله بن محمد بن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2/ 12/ 1441هـ في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
07:04 PM
اخر تعديل
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
08:07 PM
الديوان الملكي: وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن جلوي
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ مضاوي بنت عبدالله بن محمد بن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2/ 12/ 1441هـ في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.