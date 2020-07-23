صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ مضاوي بنت عبدالله بن محمد بن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2/ 12/ 1441هـ في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الديوان الملكي: وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن جلوي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-23 صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ مضاوي بنت عبدالله بن محمد بن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2/ 12/ 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 07:04 PM

اخر تعديل 23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 08:07 PM

الديوان الملكي: وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن جلوي ووري جثمانها الثرى اليوم في الرياض





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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ مضاوي بنت عبدالله بن محمد بن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2/ 12/ 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.