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الديوان الملكي: وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن جلوي

ووري جثمانها الثرى اليوم في الرياض

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ مضاوي بنت عبدالله بن محمد بن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2/ 12/ 1441هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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الديوان الملكي: وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن جلوي
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ مضاوي بنت عبدالله بن محمد بن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2/ 12/ 1441هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
07:04 PM
اخر تعديل
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
08:07 PM

الديوان الملكي: وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن جلوي

ووري جثمانها الثرى اليوم في الرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
3,037

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ مضاوي بنت عبدالله بن محمد بن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2/ 12/ 1441هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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