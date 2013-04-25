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بأمر وزير السياحة المصري.. غرف فنادق "خمس نجوم" بـ150 ريالاً فقط في الليلة

مليون سعودي زارها في عام 2019

أصدر خالد العناني وزير السياحة والآثار في مصر قرارًا ملزمًا بتحديد أسعار الغرف الفندقية في مصر، فيما يعرف بخدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية.

وأكدت وزارة السياحة والآثار المصرية أنه في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري ومستوى جودة الخدمات وبعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، تقرر وضع أسعار للفنادق والمنشآت الفندقية المصرية على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية ذات الخمس نجوم 150 ريالاً سعوديًا أي ما يساوي 40 دولارًا أمريكيًا و105 ريالات سعودية أو 28 دولارًا أمريكيًا في الفنادق الأربع نجوم.

وقد استقبلت مصر في عام 2019 ما يقارب من مليون سائح سعودي، وقد أنفق السعوديون ما يقارب 2.5 مليار ريال سعودي.

يُذكر أن مصر تعد سوقًا خارجيًا رئيسًا لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث استقبلت 1.84 مليون زائر عام 2019 وكان من المتوقع أن تحقق نموًا ملحوظًا ليصل إجمالي عدد الزوار القادمين إليها من دول المجلس إلى 2.64 مليون زائر بقدوم عام 2024 قبل انتشار جائحة كوفيد 19 في مارس 2020 .

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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بأمر وزير السياحة المصري.. غرف فنادق "خمس نجوم" بـ150 ريالاً فقط في الليلة
سبق

أصدر خالد العناني وزير السياحة والآثار في مصر قرارًا ملزمًا بتحديد أسعار الغرف الفندقية في مصر، فيما يعرف بخدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية.

وأكدت وزارة السياحة والآثار المصرية أنه في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري ومستوى جودة الخدمات وبعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، تقرر وضع أسعار للفنادق والمنشآت الفندقية المصرية على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية ذات الخمس نجوم 150 ريالاً سعوديًا أي ما يساوي 40 دولارًا أمريكيًا و105 ريالات سعودية أو 28 دولارًا أمريكيًا في الفنادق الأربع نجوم.

وقد استقبلت مصر في عام 2019 ما يقارب من مليون سائح سعودي، وقد أنفق السعوديون ما يقارب 2.5 مليار ريال سعودي.

يُذكر أن مصر تعد سوقًا خارجيًا رئيسًا لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث استقبلت 1.84 مليون زائر عام 2019 وكان من المتوقع أن تحقق نموًا ملحوظًا ليصل إجمالي عدد الزوار القادمين إليها من دول المجلس إلى 2.64 مليون زائر بقدوم عام 2024 قبل انتشار جائحة كوفيد 19 في مارس 2020 .

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
12:03 AM
اخر تعديل
25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
04:33 AM

بأمر وزير السياحة المصري.. غرف فنادق "خمس نجوم" بـ150 ريالاً فقط في الليلة

مليون سعودي زارها في عام 2019

A A A
خالد خليل - الرياض
20
18,172

أصدر خالد العناني وزير السياحة والآثار في مصر قرارًا ملزمًا بتحديد أسعار الغرف الفندقية في مصر، فيما يعرف بخدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية.

وأكدت وزارة السياحة والآثار المصرية أنه في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري ومستوى جودة الخدمات وبعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، تقرر وضع أسعار للفنادق والمنشآت الفندقية المصرية على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية ذات الخمس نجوم 150 ريالاً سعوديًا أي ما يساوي 40 دولارًا أمريكيًا و105 ريالات سعودية أو 28 دولارًا أمريكيًا في الفنادق الأربع نجوم.

وقد استقبلت مصر في عام 2019 ما يقارب من مليون سائح سعودي، وقد أنفق السعوديون ما يقارب 2.5 مليار ريال سعودي.

يُذكر أن مصر تعد سوقًا خارجيًا رئيسًا لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث استقبلت 1.84 مليون زائر عام 2019 وكان من المتوقع أن تحقق نموًا ملحوظًا ليصل إجمالي عدد الزوار القادمين إليها من دول المجلس إلى 2.64 مليون زائر بقدوم عام 2024 قبل انتشار جائحة كوفيد 19 في مارس 2020 .

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