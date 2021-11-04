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مجموعات من المستوطنين تقتحم "الأقصى"

تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون يهود اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسًا علنية بمحيطه الشرقي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن مستوطنين برفقة ما تسمى بجمعية "نساء من أجل الهيكل"، اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، عبر باب المغاربة، تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال الخاصة، ونفذوا جولات في باحاته، كما أدوا طقوسًا "تلمودية" بالمنطقة الشرقية منه.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مجموعات من المستوطنين تقتحم "الأقصى"
سبق

اقتحم مستوطنون يهود اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسًا علنية بمحيطه الشرقي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن مستوطنين برفقة ما تسمى بجمعية "نساء من أجل الهيكل"، اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، عبر باب المغاربة، تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال الخاصة، ونفذوا جولات في باحاته، كما أدوا طقوسًا "تلمودية" بالمنطقة الشرقية منه.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
05:47 PM

مجموعات من المستوطنين تقتحم "الأقصى"

تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم مستوطنون يهود اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسًا علنية بمحيطه الشرقي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن مستوطنين برفقة ما تسمى بجمعية "نساء من أجل الهيكل"، اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، عبر باب المغاربة، تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال الخاصة، ونفذوا جولات في باحاته، كما أدوا طقوسًا "تلمودية" بالمنطقة الشرقية منه.

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