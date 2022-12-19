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200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول بتعليم الطائف.. الأحد

تشكيل لجان للملاحظة ورصد كافة الأعمال وتجميع الدرجات بشكل يومي

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لانطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1441/1440هـ الأحد القادم فيما أنهت المدارس للبنين والبنات جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً في جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وتركزت الجهود على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكين ما يزيد عن 200 ألف طالب وطالبة من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة.

وقال المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي: نؤكد جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، ووجهنا قادة وقائدات المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لكافة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام "نور".

وأشار إلى متابعة سير الاختبارات من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومتابعتها أولاً بأول وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات .

ودعا "اللهيبي" الطلاب والطالبات الى الاستذكار الجيد واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة. والتواصل مع الهاتف الإرشادي بإدارة التوجية والإرشاد طيلة أيام الاختبارات لتهيئتهم نفسيًا واجتماعيًا وتربويًا وللاجابة على استفساراتهم واستفسارات أولياء أمورهم .

وأشاد بالتعاون والتكامل بين تعليم الطائف والجهات الأمنية بالمحافظة بما يسهم في إنجاح الاختبارات، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب والطالبات، وشدد على أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال هذه الفترة، ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل.

الطائف اختبارات الفصل الدراسي الأول الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول بتعليم الطائف.. الأحد
سبق

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لانطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1441/1440هـ الأحد القادم فيما أنهت المدارس للبنين والبنات جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً في جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وتركزت الجهود على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكين ما يزيد عن 200 ألف طالب وطالبة من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة.

وقال المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي: نؤكد جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، ووجهنا قادة وقائدات المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لكافة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام "نور".

وأشار إلى متابعة سير الاختبارات من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومتابعتها أولاً بأول وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات .

ودعا "اللهيبي" الطلاب والطالبات الى الاستذكار الجيد واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة. والتواصل مع الهاتف الإرشادي بإدارة التوجية والإرشاد طيلة أيام الاختبارات لتهيئتهم نفسيًا واجتماعيًا وتربويًا وللاجابة على استفساراتهم واستفسارات أولياء أمورهم .

وأشاد بالتعاون والتكامل بين تعليم الطائف والجهات الأمنية بالمحافظة بما يسهم في إنجاح الاختبارات، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب والطالبات، وشدد على أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال هذه الفترة، ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
03:00 PM

200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول بتعليم الطائف.. الأحد

تشكيل لجان للملاحظة ورصد كافة الأعمال وتجميع الدرجات بشكل يومي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لانطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1441/1440هـ الأحد القادم فيما أنهت المدارس للبنين والبنات جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً في جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وتركزت الجهود على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكين ما يزيد عن 200 ألف طالب وطالبة من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة.

وقال المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي: نؤكد جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، ووجهنا قادة وقائدات المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لكافة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام "نور".

وأشار إلى متابعة سير الاختبارات من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومتابعتها أولاً بأول وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات .

ودعا "اللهيبي" الطلاب والطالبات الى الاستذكار الجيد واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة. والتواصل مع الهاتف الإرشادي بإدارة التوجية والإرشاد طيلة أيام الاختبارات لتهيئتهم نفسيًا واجتماعيًا وتربويًا وللاجابة على استفساراتهم واستفسارات أولياء أمورهم .

وأشاد بالتعاون والتكامل بين تعليم الطائف والجهات الأمنية بالمحافظة بما يسهم في إنجاح الاختبارات، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب والطالبات، وشدد على أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال هذه الفترة، ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل.

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