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إبل سائبة تتسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة الخامس بالجموم

دوريات المرور والشرطة باشرت الواقعة وجارٍ استكمال التحقيقات

توفي 4 أشخاص مساء اليوم في حادث سير على طريق حرة الضريبة التابعة لمحافظة الجموم بعد اصطدام مركبتهم بأحد الجمال السائبة فيما أُصيب شخص خامس إصابات بليغة .

وتفصيلاً، باشرت دوريات المرور والشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر بمحافظة الجموم بلاغًا عن وقوع حادث سير قرابة الساعة 8 مساء اليوم .

وعند وصول الجهات للموقع اتضح وفاة أربعة أشخاص وإصابة الخامس بعد ارتطام مركبتهم بأحد الجمال السائبة وتمكنت الجهات الأمنية من معرفة مالكها وجارٍ استكمال التحقيقات في الحادث.

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إبل سائبة تتسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة الخامس بالجموم
سبق

توفي 4 أشخاص مساء اليوم في حادث سير على طريق حرة الضريبة التابعة لمحافظة الجموم بعد اصطدام مركبتهم بأحد الجمال السائبة فيما أُصيب شخص خامس إصابات بليغة .

وتفصيلاً، باشرت دوريات المرور والشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر بمحافظة الجموم بلاغًا عن وقوع حادث سير قرابة الساعة 8 مساء اليوم .

وعند وصول الجهات للموقع اتضح وفاة أربعة أشخاص وإصابة الخامس بعد ارتطام مركبتهم بأحد الجمال السائبة وتمكنت الجهات الأمنية من معرفة مالكها وجارٍ استكمال التحقيقات في الحادث.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
11:01 PM

إبل سائبة تتسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة الخامس بالجموم

دوريات المرور والشرطة باشرت الواقعة وجارٍ استكمال التحقيقات

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
11
6,754

توفي 4 أشخاص مساء اليوم في حادث سير على طريق حرة الضريبة التابعة لمحافظة الجموم بعد اصطدام مركبتهم بأحد الجمال السائبة فيما أُصيب شخص خامس إصابات بليغة .

وتفصيلاً، باشرت دوريات المرور والشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر بمحافظة الجموم بلاغًا عن وقوع حادث سير قرابة الساعة 8 مساء اليوم .

وعند وصول الجهات للموقع اتضح وفاة أربعة أشخاص وإصابة الخامس بعد ارتطام مركبتهم بأحد الجمال السائبة وتمكنت الجهات الأمنية من معرفة مالكها وجارٍ استكمال التحقيقات في الحادث.

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