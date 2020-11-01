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"تطمن".. أكثر من 89 ألف مستفيد في الأحساء

من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مراكز صحية

قدّمت عيادات "تطمن" في محافظة الأحساء خِدْماتها لـ 89774 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضح التجمُّع الصحي في الأحساء أن خِدْمات عيادات "تطمن"، تقدم من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مراكز صحية، تشمل مركز صحي البندرية، والشعبة، والمركز.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تطمن".. أكثر من 89 ألف مستفيد في الأحساء
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" في محافظة الأحساء خِدْماتها لـ 89774 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضح التجمُّع الصحي في الأحساء أن خِدْمات عيادات "تطمن"، تقدم من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مراكز صحية، تشمل مركز صحي البندرية، والشعبة، والمركز.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
11:22 AM

"تطمن".. أكثر من 89 ألف مستفيد في الأحساء

من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مراكز صحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
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قدّمت عيادات "تطمن" في محافظة الأحساء خِدْماتها لـ 89774 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضح التجمُّع الصحي في الأحساء أن خِدْمات عيادات "تطمن"، تقدم من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مراكز صحية، تشمل مركز صحي البندرية، والشعبة، والمركز.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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