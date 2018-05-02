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قوة طرق القصيم و"التعليم" تطلقان مشروع السلامة المرورية

مدير شعبة العمليات لقوة أمن الطرق نظّم لقاء "القيادة الآمنة"

نظّم مدير شعبة العمليات لقوة أمن الطرق بمنطقة القصيم العقيد عبدالعزيز محمد الصالحي، لقاءً مع منسوبي التعليم تحت مسمى "القيادة الآمنة"، بحضور مدير عام إدارة التعليم بمنطقة القصيم عبدالله بن إبراهيم الركيان، ومساعد مدير تعليم منطقة القصيم للشؤون المدرسية عبدالرحمن الصمعاني.

وتَرَكّز اللقاء حول الخطة التنفيذية لمشروع "نحو جيل واعٍ بوسائل السلامة المرورية"، ويستهدف منسوبات التعليم بالمنطقة.

وتعتبر السلامة المرورية مطلباً أساسياً ومهماً لقائدي المركبات، وتسعى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم -بالشراكة مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم- لنشر الوعي وتحقيقه، وتوفير أكبر قدر ممكن لرفع مستوى الوعي بالسلامة المرورية لقيادة آمنة؛ ليسهم ذلك بحفظهم من مخاطر الطريق؛ وذلك من خلال لقاءات توعوية وتثقيف بالسلامة المرورية.

ويأتي عقد اللقاء تحت إشراف ومتابعة قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم العميد عبدالله مرداس العتيبي.

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قوة طرق القصيم و"التعليم" تطلقان مشروع السلامة المرورية
سبق

نظّم مدير شعبة العمليات لقوة أمن الطرق بمنطقة القصيم العقيد عبدالعزيز محمد الصالحي، لقاءً مع منسوبي التعليم تحت مسمى "القيادة الآمنة"، بحضور مدير عام إدارة التعليم بمنطقة القصيم عبدالله بن إبراهيم الركيان، ومساعد مدير تعليم منطقة القصيم للشؤون المدرسية عبدالرحمن الصمعاني.

وتَرَكّز اللقاء حول الخطة التنفيذية لمشروع "نحو جيل واعٍ بوسائل السلامة المرورية"، ويستهدف منسوبات التعليم بالمنطقة.

وتعتبر السلامة المرورية مطلباً أساسياً ومهماً لقائدي المركبات، وتسعى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم -بالشراكة مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم- لنشر الوعي وتحقيقه، وتوفير أكبر قدر ممكن لرفع مستوى الوعي بالسلامة المرورية لقيادة آمنة؛ ليسهم ذلك بحفظهم من مخاطر الطريق؛ وذلك من خلال لقاءات توعوية وتثقيف بالسلامة المرورية.

ويأتي عقد اللقاء تحت إشراف ومتابعة قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم العميد عبدالله مرداس العتيبي.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
01:35 PM

قوة طرق القصيم و"التعليم" تطلقان مشروع السلامة المرورية

مدير شعبة العمليات لقوة أمن الطرق نظّم لقاء "القيادة الآمنة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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نظّم مدير شعبة العمليات لقوة أمن الطرق بمنطقة القصيم العقيد عبدالعزيز محمد الصالحي، لقاءً مع منسوبي التعليم تحت مسمى "القيادة الآمنة"، بحضور مدير عام إدارة التعليم بمنطقة القصيم عبدالله بن إبراهيم الركيان، ومساعد مدير تعليم منطقة القصيم للشؤون المدرسية عبدالرحمن الصمعاني.

وتَرَكّز اللقاء حول الخطة التنفيذية لمشروع "نحو جيل واعٍ بوسائل السلامة المرورية"، ويستهدف منسوبات التعليم بالمنطقة.

وتعتبر السلامة المرورية مطلباً أساسياً ومهماً لقائدي المركبات، وتسعى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم -بالشراكة مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم- لنشر الوعي وتحقيقه، وتوفير أكبر قدر ممكن لرفع مستوى الوعي بالسلامة المرورية لقيادة آمنة؛ ليسهم ذلك بحفظهم من مخاطر الطريق؛ وذلك من خلال لقاءات توعوية وتثقيف بالسلامة المرورية.

ويأتي عقد اللقاء تحت إشراف ومتابعة قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم العميد عبدالله مرداس العتيبي.

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