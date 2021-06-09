بمسدس العشيق.. الكشف عن تفاصيل قتل عراقية لزوجها

لحظة القتل كانوا يحتسون الخمر معاً داخل سيارة

أوقفت قوة أمنية في بغداد، الأربعاء، امرأة وعشيقها بعد قتلهما للزوج، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان مديرية مكافحة إجرام بغداد.

وأوضحت المديرية، في بيانها، أن مكتب مكافحة إجرام الشعب تمكّن من إلقاء القبض على الزوجة مع عشيقها بعد قيامهما بالاشتراك بقتل المجني عليه، زوج المتهمة المقبوض عليها، بعد تحريض المتهم (العشيق) للمتهمة على قتله، وجلب مسدس لها لتنفيذ العملية".

وأضافت المديرية، في بيانها، أن "هذه العملية تأتي بعد هروب المتهمة من دارها لثلاثة أيام، وتوفر شكوك حولها"، مشيرةً إلى أنه "بعد بذل الجهود والتحري عنها وجمع المعلومات ومقاطعتها مع خلية الصقور واستخبارات الشعب، تم التوصل إلى مكان وجودها".

وأكدت أنه "بعد أخذ الموافقات الرسمية تم القبض عليها وبرفقتها المتهم الآخر، حيث اعترفا صراحةً أثناء التحقيق بقيامهما بالتخطيط لقتل المجني عليه وجلب سلاح الجريمة من قبل المتهم العشيق وإعطائه للزوجة المتهمة لتقوم بإطلاق النار على زوجها من الخلف بينما كانوا يحتسون الخمر معاً داخل سيارة في منطقة نائية على طريق سريع".

وتم تقرير توقيفهما على ذمة القضية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهما وتقديمهما إلى القضاء؛ لينالا جزاءهما العادل، بحسب بيان المديرية.