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"الزعاق": خسوف جزئي للقمر الجمعة المقبل

لن يُشاهد في الدول العربية لوقوعه نهاراً بالنسبة لها

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن خسوفًا جزئيًا للقمر سيحدث يوم الجمعة 2021/11/19.

وأضاف "الزعاق": القمر لن يُشاهد في الدول العربية لوقوعه نهاراً بالنسبة لها ، وسيقع في ظل الارض، ويغطي مساحة ٩٧ % تقريباً من كامل قرص القمر ويستمر الخسوف ٦ ساعات تقريباً.

وتابع: يبدأ الشهر الهجري برؤية الهلال بعد مغيب شمس الجهة الغربية، وينتهي برؤية الهلال قبيل مغيب شمس الجهة الشرقية، والهلال ليلة 1 يغيب بعد مغيب الشمس، وليلة 2 يغيب بين مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وليلة 3 يغيب الهلال مع مغيب الشفق الأحمر وهو وقت صلاة العشاء.

وأردف: في منتصف الشهر القمري يشرق البدر مع مغيب شمس الجهة الشرقية، والعامة يعرفون تمام شهر من نقصانه عن طريق التبدر، فإذا تبدر القمر يوم 14 قالوا إن هذا الشهر ناقص، وإذا تبدر يوم 15 قالوا إن الشهر كامل.

وقال "الزعاق": القمر يرى بنفس الهيئة في كل بقاع العالم.

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"الزعاق": خسوف جزئي للقمر الجمعة المقبل
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن خسوفًا جزئيًا للقمر سيحدث يوم الجمعة 2021/11/19.

وأضاف "الزعاق": القمر لن يُشاهد في الدول العربية لوقوعه نهاراً بالنسبة لها ، وسيقع في ظل الارض، ويغطي مساحة ٩٧ % تقريباً من كامل قرص القمر ويستمر الخسوف ٦ ساعات تقريباً.

وتابع: يبدأ الشهر الهجري برؤية الهلال بعد مغيب شمس الجهة الغربية، وينتهي برؤية الهلال قبيل مغيب شمس الجهة الشرقية، والهلال ليلة 1 يغيب بعد مغيب الشمس، وليلة 2 يغيب بين مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وليلة 3 يغيب الهلال مع مغيب الشفق الأحمر وهو وقت صلاة العشاء.

وأردف: في منتصف الشهر القمري يشرق البدر مع مغيب شمس الجهة الشرقية، والعامة يعرفون تمام شهر من نقصانه عن طريق التبدر، فإذا تبدر القمر يوم 14 قالوا إن هذا الشهر ناقص، وإذا تبدر يوم 15 قالوا إن الشهر كامل.

وقال "الزعاق": القمر يرى بنفس الهيئة في كل بقاع العالم.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
01:01 PM

"الزعاق": خسوف جزئي للقمر الجمعة المقبل

لن يُشاهد في الدول العربية لوقوعه نهاراً بالنسبة لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,624

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن خسوفًا جزئيًا للقمر سيحدث يوم الجمعة 2021/11/19.

وأضاف "الزعاق": القمر لن يُشاهد في الدول العربية لوقوعه نهاراً بالنسبة لها ، وسيقع في ظل الارض، ويغطي مساحة ٩٧ % تقريباً من كامل قرص القمر ويستمر الخسوف ٦ ساعات تقريباً.

وتابع: يبدأ الشهر الهجري برؤية الهلال بعد مغيب شمس الجهة الغربية، وينتهي برؤية الهلال قبيل مغيب شمس الجهة الشرقية، والهلال ليلة 1 يغيب بعد مغيب الشمس، وليلة 2 يغيب بين مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وليلة 3 يغيب الهلال مع مغيب الشفق الأحمر وهو وقت صلاة العشاء.

وأردف: في منتصف الشهر القمري يشرق البدر مع مغيب شمس الجهة الشرقية، والعامة يعرفون تمام شهر من نقصانه عن طريق التبدر، فإذا تبدر القمر يوم 14 قالوا إن هذا الشهر ناقص، وإذا تبدر يوم 15 قالوا إن الشهر كامل.

وقال "الزعاق": القمر يرى بنفس الهيئة في كل بقاع العالم.

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