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بمتابعة وإشراف من "علوان".. "بلدية فيفاء" تستنفر لمواجهة آثار الأمطار

فتحت الطرق من الانهيارات ونظفت الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة

تواصل بلدية محافظة فيفاء، التابعة لأمانة منطقة جازان، أعمالها الميدانية إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة لليوم الثاني على التوالي.

وتفصيلاً؛ استنفرت بلدية محافظة فيفاء بفرقها ومعداتها بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة، وقامت بفتح الطرق من الانهيارات، وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة، والتي جرفتها سيول الأمطار، كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة، بالإضافة إلى مباشرتها فتح عددٍ من الطرق التي قفلت بسبب الانهيارات، بإشراف ومتابعة مستمرة من رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد علوان.

وأكدت بلدية فيفاء جاهزيتها لأي طارئ، حيث تعمل على مدار الساعة، عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات تقوم باستقبال البلاغات، والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.

فيفاء بلدية فيفاء الأمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمتابعة وإشراف من "علوان".. "بلدية فيفاء" تستنفر لمواجهة آثار الأمطار
سبق

تواصل بلدية محافظة فيفاء، التابعة لأمانة منطقة جازان، أعمالها الميدانية إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة لليوم الثاني على التوالي.

وتفصيلاً؛ استنفرت بلدية محافظة فيفاء بفرقها ومعداتها بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة، وقامت بفتح الطرق من الانهيارات، وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة، والتي جرفتها سيول الأمطار، كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة، بالإضافة إلى مباشرتها فتح عددٍ من الطرق التي قفلت بسبب الانهيارات، بإشراف ومتابعة مستمرة من رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد علوان.

وأكدت بلدية فيفاء جاهزيتها لأي طارئ، حيث تعمل على مدار الساعة، عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات تقوم باستقبال البلاغات، والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:30 AM
اخر تعديل
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:53 AM

بمتابعة وإشراف من "علوان".. "بلدية فيفاء" تستنفر لمواجهة آثار الأمطار

فتحت الطرق من الانهيارات ونظفت الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
0
789

تواصل بلدية محافظة فيفاء، التابعة لأمانة منطقة جازان، أعمالها الميدانية إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة لليوم الثاني على التوالي.

وتفصيلاً؛ استنفرت بلدية محافظة فيفاء بفرقها ومعداتها بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة، وقامت بفتح الطرق من الانهيارات، وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة، والتي جرفتها سيول الأمطار، كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة، بالإضافة إلى مباشرتها فتح عددٍ من الطرق التي قفلت بسبب الانهيارات، بإشراف ومتابعة مستمرة من رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد علوان.

وأكدت بلدية فيفاء جاهزيتها لأي طارئ، حيث تعمل على مدار الساعة، عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات تقوم باستقبال البلاغات، والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.

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