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فريق طبي ينجح في معالجة عظم متفتت لقدم مصاب بحوطة بني تميم

في عملية جراحية تم فيها استخدام المسامير المفرغة والحالة متجاوبة للعلاج

نجح أطباء العظام بمستشفى حوطة بني تميم العام في إجراء عملية جراحية لمصاب بكسر متفتت في عظم العقب بالقدم ممتد للمفصل، وتمكّن الفريق من إرجاع الكسر وتثبيته بنجاح.

وأجرى العملية أخصائي العظام بالمستشفى الطبيب عاطف اليماني وفريقه، قد عمل على رد الكسر وتثبيته باستخدام مسامير مفرغة كانيوليتد وكذلك جرى إرجاع المفصل لحالته الطبيعية مع المحافظة على بنيته وسلامته الوظيفية.

وأوضح المستشفى أن المريض غادر المستشفى وهو تحت المتابعة وحالته متجاوبة مع العلاج وبدون أي اختلاطات، فيما قدم مدير المستشفى تركي العصيمي من جهته الشكر والتقدير لفريق العمل.

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فريق طبي ينجح في معالجة عظم متفتت لقدم مصاب بحوطة بني تميم
سبق

نجح أطباء العظام بمستشفى حوطة بني تميم العام في إجراء عملية جراحية لمصاب بكسر متفتت في عظم العقب بالقدم ممتد للمفصل، وتمكّن الفريق من إرجاع الكسر وتثبيته بنجاح.

وأجرى العملية أخصائي العظام بالمستشفى الطبيب عاطف اليماني وفريقه، قد عمل على رد الكسر وتثبيته باستخدام مسامير مفرغة كانيوليتد وكذلك جرى إرجاع المفصل لحالته الطبيعية مع المحافظة على بنيته وسلامته الوظيفية.

وأوضح المستشفى أن المريض غادر المستشفى وهو تحت المتابعة وحالته متجاوبة مع العلاج وبدون أي اختلاطات، فيما قدم مدير المستشفى تركي العصيمي من جهته الشكر والتقدير لفريق العمل.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
05:03 PM

فريق طبي ينجح في معالجة عظم متفتت لقدم مصاب بحوطة بني تميم

في عملية جراحية تم فيها استخدام المسامير المفرغة والحالة متجاوبة للعلاج

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فهد الغبيوي - الرياض
0
699

نجح أطباء العظام بمستشفى حوطة بني تميم العام في إجراء عملية جراحية لمصاب بكسر متفتت في عظم العقب بالقدم ممتد للمفصل، وتمكّن الفريق من إرجاع الكسر وتثبيته بنجاح.

وأجرى العملية أخصائي العظام بالمستشفى الطبيب عاطف اليماني وفريقه، قد عمل على رد الكسر وتثبيته باستخدام مسامير مفرغة كانيوليتد وكذلك جرى إرجاع المفصل لحالته الطبيعية مع المحافظة على بنيته وسلامته الوظيفية.

وأوضح المستشفى أن المريض غادر المستشفى وهو تحت المتابعة وحالته متجاوبة مع العلاج وبدون أي اختلاطات، فيما قدم مدير المستشفى تركي العصيمي من جهته الشكر والتقدير لفريق العمل.

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