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نجم باختاكور الأوزبكي يوقِّع للنصر

كشفت تقارير صحفية أوزبكية عن تعاقد نادي النصر مع جلال الدين ماشاريبوف، لاعب باختاكور الأوزبكي، لكن يتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكانت تقارير صحفية أوزبكية قد أشارت إلى أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا سافر إلى الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية من أجل التوقيع على عقود انتقاله إلى صفوف النصر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "SangzorUZ" الأوزبكية، فإن ماشاريبوف وقّع على عقود انتقاله إلى النصر في إطار فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت أن رغبة اللاعب صاحب الـ27 عامًا هي التي حسمت الصفقة، خاصة أنه يرغب في اللعب داخل المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف كان قد أعلن في نهاية العام المنصرم عبر صفحته بموقع "انستغرام" توقيعه لصالح نادي النصر في المريكاتو الشتوي الجاري.

وقال اللاعب إن الصفقة تمت، ووجه شكره لإدارة ناديه الجديد.

يٌشار إلى أن جلال الدين ماشاريبوف حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوزبكي برفقة ناديه السابق بختاكور، وهو يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر وصانع اللعب.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نجم باختاكور الأوزبكي يوقِّع للنصر
سبق

كشفت تقارير صحفية أوزبكية عن تعاقد نادي النصر مع جلال الدين ماشاريبوف، لاعب باختاكور الأوزبكي، لكن يتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكانت تقارير صحفية أوزبكية قد أشارت إلى أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا سافر إلى الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية من أجل التوقيع على عقود انتقاله إلى صفوف النصر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "SangzorUZ" الأوزبكية، فإن ماشاريبوف وقّع على عقود انتقاله إلى النصر في إطار فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت أن رغبة اللاعب صاحب الـ27 عامًا هي التي حسمت الصفقة، خاصة أنه يرغب في اللعب داخل المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف كان قد أعلن في نهاية العام المنصرم عبر صفحته بموقع "انستغرام" توقيعه لصالح نادي النصر في المريكاتو الشتوي الجاري.

وقال اللاعب إن الصفقة تمت، ووجه شكره لإدارة ناديه الجديد.

يٌشار إلى أن جلال الدين ماشاريبوف حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوزبكي برفقة ناديه السابق بختاكور، وهو يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر وصانع اللعب.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
10:52 PM

نجم باختاكور الأوزبكي يوقِّع للنصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية أوزبكية عن تعاقد نادي النصر مع جلال الدين ماشاريبوف، لاعب باختاكور الأوزبكي، لكن يتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكانت تقارير صحفية أوزبكية قد أشارت إلى أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا سافر إلى الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية من أجل التوقيع على عقود انتقاله إلى صفوف النصر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "SangzorUZ" الأوزبكية، فإن ماشاريبوف وقّع على عقود انتقاله إلى النصر في إطار فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت أن رغبة اللاعب صاحب الـ27 عامًا هي التي حسمت الصفقة، خاصة أنه يرغب في اللعب داخل المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف كان قد أعلن في نهاية العام المنصرم عبر صفحته بموقع "انستغرام" توقيعه لصالح نادي النصر في المريكاتو الشتوي الجاري.

وقال اللاعب إن الصفقة تمت، ووجه شكره لإدارة ناديه الجديد.

يٌشار إلى أن جلال الدين ماشاريبوف حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوزبكي برفقة ناديه السابق بختاكور، وهو يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر وصانع اللعب.

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