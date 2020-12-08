النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

110 آلاف مطعم يغلق أبوابه في أمريكا ونصف مليون على وشك الانهيار

أغلق أكثر من 110 آلاف مطعم بشكل دائم في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، ويُنتظر أن يرتفع العدد إلى أكثر من نص مليون، في حال لم تحصل صناعة المطاعم على دعم حكومي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكشفت تقارير أمريكية أن الأرقام الرسمية التي جمعتها جمعية المطاعم الوطنية، تشير إلى أن قطاع المطاعم في الولايات المتحدة قد تنهار في الفترة المقبلة؛ حيث إن عدد المطاعم المحلية والعالمية التي تخرج من السوق في تزايد مستمر بسبب ارتفاع التكاليف وهبوط كبير في المبيعات.

وأشار التقرير إلى أن ما يقارب 500 ألف مطعم في جميع أنحاء البلاد في حالة انهيار اقتصادي، وقد تغلق أبوابها بشكل دائم في حال لم يتم دعم هذا القطاع بشكل عاجل.

ويعلق أصحاب المطاعم آمالهم على قانون المطاعم الجديد الذي سيؤسس صندوقًا بقيمة 120 مليار دولار للمساعدة وتقديم الدعم، بالإضافة إلى بعض أشكال المساعدات الحكومية؛ إلا أن التفاصيل لا تزال غير مكتملة في الوقت الذي يخشى فيه آخرون من أن تفشل مساعي تأسيس الصندوق؛ وهو ما يعني انهيار هذا القطاع الهام بشكل كبير للغاية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
110 آلاف مطعم يغلق أبوابه في أمريكا ونصف مليون على وشك الانهيار
سبق

أغلق أكثر من 110 آلاف مطعم بشكل دائم في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، ويُنتظر أن يرتفع العدد إلى أكثر من نص مليون، في حال لم تحصل صناعة المطاعم على دعم حكومي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكشفت تقارير أمريكية أن الأرقام الرسمية التي جمعتها جمعية المطاعم الوطنية، تشير إلى أن قطاع المطاعم في الولايات المتحدة قد تنهار في الفترة المقبلة؛ حيث إن عدد المطاعم المحلية والعالمية التي تخرج من السوق في تزايد مستمر بسبب ارتفاع التكاليف وهبوط كبير في المبيعات.

وأشار التقرير إلى أن ما يقارب 500 ألف مطعم في جميع أنحاء البلاد في حالة انهيار اقتصادي، وقد تغلق أبوابها بشكل دائم في حال لم يتم دعم هذا القطاع بشكل عاجل.

ويعلق أصحاب المطاعم آمالهم على قانون المطاعم الجديد الذي سيؤسس صندوقًا بقيمة 120 مليار دولار للمساعدة وتقديم الدعم، بالإضافة إلى بعض أشكال المساعدات الحكومية؛ إلا أن التفاصيل لا تزال غير مكتملة في الوقت الذي يخشى فيه آخرون من أن تفشل مساعي تأسيس الصندوق؛ وهو ما يعني انهيار هذا القطاع الهام بشكل كبير للغاية.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
08:28 AM

110 آلاف مطعم يغلق أبوابه في أمريكا ونصف مليون على وشك الانهيار

A A A
خالد علي - جدة
0
1,273

أغلق أكثر من 110 آلاف مطعم بشكل دائم في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، ويُنتظر أن يرتفع العدد إلى أكثر من نص مليون، في حال لم تحصل صناعة المطاعم على دعم حكومي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكشفت تقارير أمريكية أن الأرقام الرسمية التي جمعتها جمعية المطاعم الوطنية، تشير إلى أن قطاع المطاعم في الولايات المتحدة قد تنهار في الفترة المقبلة؛ حيث إن عدد المطاعم المحلية والعالمية التي تخرج من السوق في تزايد مستمر بسبب ارتفاع التكاليف وهبوط كبير في المبيعات.

وأشار التقرير إلى أن ما يقارب 500 ألف مطعم في جميع أنحاء البلاد في حالة انهيار اقتصادي، وقد تغلق أبوابها بشكل دائم في حال لم يتم دعم هذا القطاع بشكل عاجل.

ويعلق أصحاب المطاعم آمالهم على قانون المطاعم الجديد الذي سيؤسس صندوقًا بقيمة 120 مليار دولار للمساعدة وتقديم الدعم، بالإضافة إلى بعض أشكال المساعدات الحكومية؛ إلا أن التفاصيل لا تزال غير مكتملة في الوقت الذي يخشى فيه آخرون من أن تفشل مساعي تأسيس الصندوق؛ وهو ما يعني انهيار هذا القطاع الهام بشكل كبير للغاية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,418
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,440
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,273
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,863

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة