"الميموني" يدشن فعاليات "ربيع الطائف" الخميس المقبل

يتضمن عدداً من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية

يدشن محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، الخميس القادم، فعالية ربيع الطائف على أرض سوق عكاظ، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ حيث ينطلق من منبر الطائف الأدبي والثقافي (سوق عكاظ)، عدد كبير من الفعاليات والفقرات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية والمعارض والمسابقات وغيرها.

ويأتي هذا التنوع في الفعاليات التي حرص المنظمون فيها على تلبية رغبات جميع فئات المجتمع بمختلف ميوله واهتماماته؛ حيث سيجد محبو الشعر والإنشاد أنفسهم أمام عدد من الأمسيات الشعرية والإنشادية التي يحييها الشاعر طلال الرشيد (العطيب)، والشاعر ردة السفياني، والشاعر عبدالرحمن السمين، والشاعر غازي الذيابي، والمنشد حسين آل لبيد.

كما ستحتضن أرض عكاظ بعض الألوان والفلكلورات الشعبية المشهورة في أرض الحجاز؛ مثل: (الزير، والحيوما، والقصيمي، والتعشير)؛ حيث ستؤدي بعض الفِرَق الشعبية ألوانها أمام الجماهير على الهواء المباشرة.

وفي الجانب الرياضي تَبَنّت هيئة الرياضة -ممثلة في مكتبها بالطائف ورابطة فِرَق الأحياء بالطائف- عدداً من الفعاليات والمنافسات الرياضية؛ كدوري كرة القدم، وبطولة سباق الدراجات، وبطولة المشي لكبار السن، وبطولة اختراق الضاحية.

كما تضم الفعاليات بعض المعارض؛ كمعرض الصقور، ومعرض الخيول، ومعرض المعهد الثانوي الصناعي، ومعرض مسابقة القطع الفائزة بجوائز سوق عكاظ، بالإضافة إلى متحف ربيع الطائف، ومعرض للفنون التشكيلية، ومسرح للطفل، وعدد من الفعاليات الجاذبة التي تقام لأول مرة في محافظة الطائف.

الجدير بالذكر أن هذه الفعاليات ستنفذ على مدى ثلاثة أسابيع، وتقرر أن تنطلق في السادس من جمادى الآخر، وتستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه.