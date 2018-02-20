النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الميموني" يدشن فعاليات "ربيع الطائف" الخميس المقبل

يتضمن عدداً من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية

يدشن محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، الخميس القادم، فعالية ربيع الطائف على أرض سوق عكاظ، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ حيث ينطلق من منبر الطائف الأدبي والثقافي (سوق عكاظ)، عدد كبير من الفعاليات والفقرات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية والمعارض والمسابقات وغيرها.

ويأتي هذا التنوع في الفعاليات التي حرص المنظمون فيها على تلبية رغبات جميع فئات المجتمع بمختلف ميوله واهتماماته؛ حيث سيجد محبو الشعر والإنشاد أنفسهم أمام عدد من الأمسيات الشعرية والإنشادية التي يحييها الشاعر طلال الرشيد (العطيب)، والشاعر ردة السفياني، والشاعر عبدالرحمن السمين، والشاعر غازي الذيابي، والمنشد حسين آل لبيد.

كما ستحتضن أرض عكاظ بعض الألوان والفلكلورات الشعبية المشهورة في أرض الحجاز؛ مثل: (الزير، والحيوما، والقصيمي، والتعشير)؛ حيث ستؤدي بعض الفِرَق الشعبية ألوانها أمام الجماهير على الهواء المباشرة.

وفي الجانب الرياضي تَبَنّت هيئة الرياضة -ممثلة في مكتبها بالطائف ورابطة فِرَق الأحياء بالطائف- عدداً من الفعاليات والمنافسات الرياضية؛ كدوري كرة القدم، وبطولة سباق الدراجات، وبطولة المشي لكبار السن، وبطولة اختراق الضاحية.

كما تضم الفعاليات بعض المعارض؛ كمعرض الصقور، ومعرض الخيول، ومعرض المعهد الثانوي الصناعي، ومعرض مسابقة القطع الفائزة بجوائز سوق عكاظ، بالإضافة إلى متحف ربيع الطائف، ومعرض للفنون التشكيلية، ومسرح للطفل، وعدد من الفعاليات الجاذبة التي تقام لأول مرة في محافظة الطائف.

الجدير بالذكر أن هذه الفعاليات ستنفذ على مدى ثلاثة أسابيع، وتقرر أن تنطلق في السادس من جمادى الآخر، وتستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الميموني" يدشن فعاليات "ربيع الطائف" الخميس المقبل
سبق

يدشن محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، الخميس القادم، فعالية ربيع الطائف على أرض سوق عكاظ، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ حيث ينطلق من منبر الطائف الأدبي والثقافي (سوق عكاظ)، عدد كبير من الفعاليات والفقرات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية والمعارض والمسابقات وغيرها.

ويأتي هذا التنوع في الفعاليات التي حرص المنظمون فيها على تلبية رغبات جميع فئات المجتمع بمختلف ميوله واهتماماته؛ حيث سيجد محبو الشعر والإنشاد أنفسهم أمام عدد من الأمسيات الشعرية والإنشادية التي يحييها الشاعر طلال الرشيد (العطيب)، والشاعر ردة السفياني، والشاعر عبدالرحمن السمين، والشاعر غازي الذيابي، والمنشد حسين آل لبيد.

كما ستحتضن أرض عكاظ بعض الألوان والفلكلورات الشعبية المشهورة في أرض الحجاز؛ مثل: (الزير، والحيوما، والقصيمي، والتعشير)؛ حيث ستؤدي بعض الفِرَق الشعبية ألوانها أمام الجماهير على الهواء المباشرة.

وفي الجانب الرياضي تَبَنّت هيئة الرياضة -ممثلة في مكتبها بالطائف ورابطة فِرَق الأحياء بالطائف- عدداً من الفعاليات والمنافسات الرياضية؛ كدوري كرة القدم، وبطولة سباق الدراجات، وبطولة المشي لكبار السن، وبطولة اختراق الضاحية.

كما تضم الفعاليات بعض المعارض؛ كمعرض الصقور، ومعرض الخيول، ومعرض المعهد الثانوي الصناعي، ومعرض مسابقة القطع الفائزة بجوائز سوق عكاظ، بالإضافة إلى متحف ربيع الطائف، ومعرض للفنون التشكيلية، ومسرح للطفل، وعدد من الفعاليات الجاذبة التي تقام لأول مرة في محافظة الطائف.

الجدير بالذكر أن هذه الفعاليات ستنفذ على مدى ثلاثة أسابيع، وتقرر أن تنطلق في السادس من جمادى الآخر، وتستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
12:34 PM

"الميموني" يدشن فعاليات "ربيع الطائف" الخميس المقبل

يتضمن عدداً من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
489

يدشن محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، الخميس القادم، فعالية ربيع الطائف على أرض سوق عكاظ، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ حيث ينطلق من منبر الطائف الأدبي والثقافي (سوق عكاظ)، عدد كبير من الفعاليات والفقرات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية والمعارض والمسابقات وغيرها.

ويأتي هذا التنوع في الفعاليات التي حرص المنظمون فيها على تلبية رغبات جميع فئات المجتمع بمختلف ميوله واهتماماته؛ حيث سيجد محبو الشعر والإنشاد أنفسهم أمام عدد من الأمسيات الشعرية والإنشادية التي يحييها الشاعر طلال الرشيد (العطيب)، والشاعر ردة السفياني، والشاعر عبدالرحمن السمين، والشاعر غازي الذيابي، والمنشد حسين آل لبيد.

كما ستحتضن أرض عكاظ بعض الألوان والفلكلورات الشعبية المشهورة في أرض الحجاز؛ مثل: (الزير، والحيوما، والقصيمي، والتعشير)؛ حيث ستؤدي بعض الفِرَق الشعبية ألوانها أمام الجماهير على الهواء المباشرة.

وفي الجانب الرياضي تَبَنّت هيئة الرياضة -ممثلة في مكتبها بالطائف ورابطة فِرَق الأحياء بالطائف- عدداً من الفعاليات والمنافسات الرياضية؛ كدوري كرة القدم، وبطولة سباق الدراجات، وبطولة المشي لكبار السن، وبطولة اختراق الضاحية.

كما تضم الفعاليات بعض المعارض؛ كمعرض الصقور، ومعرض الخيول، ومعرض المعهد الثانوي الصناعي، ومعرض مسابقة القطع الفائزة بجوائز سوق عكاظ، بالإضافة إلى متحف ربيع الطائف، ومعرض للفنون التشكيلية، ومسرح للطفل، وعدد من الفعاليات الجاذبة التي تقام لأول مرة في محافظة الطائف.

الجدير بالذكر أن هذه الفعاليات ستنفذ على مدى ثلاثة أسابيع، وتقرر أن تنطلق في السادس من جمادى الآخر، وتستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,901
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة