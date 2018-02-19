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"الناتو": الصراع مع روسيا حقيقي ومستعدون للدفاع

"ستولتنبرج" لفت إلى تواصل حشود موسكو على حدود أوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم "السبت"، أن خطر الصراع مع روسيا حقيقي".

وقال "ستولتنبرج": "لا نهدد أحدًا، لكننا مستعدون لاتخاذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن حلفنا، وسنواصل العمل الدبلوماسي، لكن روسيا لم تظهر أي إشارات على الرغبة في تخفيف التوتر".

وأضاف: "إن الحلف لا يرى مؤشرات على أي انسحاب للقوات الروسية، بينما تتواصل الحشود العسكرية على حدود أوكرانيا".

ودعا أمين عام الناتو في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، للاجتماع مع "الناتو"؛ لبحث الأزمة الناجمة عن الحشود الروسية على الحدود الأوكرانية.

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"الناتو": الصراع مع روسيا حقيقي ومستعدون للدفاع
سبق

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم "السبت"، أن خطر الصراع مع روسيا حقيقي".

وقال "ستولتنبرج": "لا نهدد أحدًا، لكننا مستعدون لاتخاذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن حلفنا، وسنواصل العمل الدبلوماسي، لكن روسيا لم تظهر أي إشارات على الرغبة في تخفيف التوتر".

وأضاف: "إن الحلف لا يرى مؤشرات على أي انسحاب للقوات الروسية، بينما تتواصل الحشود العسكرية على حدود أوكرانيا".

ودعا أمين عام الناتو في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، للاجتماع مع "الناتو"؛ لبحث الأزمة الناجمة عن الحشود الروسية على الحدود الأوكرانية.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
03:08 PM

"الناتو": الصراع مع روسيا حقيقي ومستعدون للدفاع

"ستولتنبرج" لفت إلى تواصل حشود موسكو على حدود أوكرانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم "السبت"، أن خطر الصراع مع روسيا حقيقي".

وقال "ستولتنبرج": "لا نهدد أحدًا، لكننا مستعدون لاتخاذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن حلفنا، وسنواصل العمل الدبلوماسي، لكن روسيا لم تظهر أي إشارات على الرغبة في تخفيف التوتر".

وأضاف: "إن الحلف لا يرى مؤشرات على أي انسحاب للقوات الروسية، بينما تتواصل الحشود العسكرية على حدود أوكرانيا".

ودعا أمين عام الناتو في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، للاجتماع مع "الناتو"؛ لبحث الأزمة الناجمة عن الحشود الروسية على الحدود الأوكرانية.

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