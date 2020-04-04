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موجة ماطرة مصحوبة بزوابع رعدية تجتاح الأفلاج

السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار

شهدت محافظة الأفلاج مساء اليوم هطول أمطار متفرقة، سالت على إثرها بعض الشعاب، ‏وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والبرق يضيء سماء المدينة.

‏وشملت الأمطار التي شهدتها محافظة الأفلاج مساء اليوم: ليلى والأحمر والهدار والغيل وغيرها من مراكز وقرى المحافظة، وسالت على إثرها بعض الشعاب، وصاحب الموجة الماطرة زوابع رعدية أضاء برقها سماء المدينة، ولا تزال الغيوم ملبدة، والفرصة مهيأة لمزيد من هطول الأمطار.

الأفلاج الأمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة ماطرة مصحوبة بزوابع رعدية تجتاح الأفلاج
سبق

شهدت محافظة الأفلاج مساء اليوم هطول أمطار متفرقة، سالت على إثرها بعض الشعاب، ‏وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والبرق يضيء سماء المدينة.

‏وشملت الأمطار التي شهدتها محافظة الأفلاج مساء اليوم: ليلى والأحمر والهدار والغيل وغيرها من مراكز وقرى المحافظة، وسالت على إثرها بعض الشعاب، وصاحب الموجة الماطرة زوابع رعدية أضاء برقها سماء المدينة، ولا تزال الغيوم ملبدة، والفرصة مهيأة لمزيد من هطول الأمطار.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
07:45 PM

موجة ماطرة مصحوبة بزوابع رعدية تجتاح الأفلاج

السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
2,126

شهدت محافظة الأفلاج مساء اليوم هطول أمطار متفرقة، سالت على إثرها بعض الشعاب، ‏وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والبرق يضيء سماء المدينة.

‏وشملت الأمطار التي شهدتها محافظة الأفلاج مساء اليوم: ليلى والأحمر والهدار والغيل وغيرها من مراكز وقرى المحافظة، وسالت على إثرها بعض الشعاب، وصاحب الموجة الماطرة زوابع رعدية أضاء برقها سماء المدينة، ولا تزال الغيوم ملبدة، والفرصة مهيأة لمزيد من هطول الأمطار.

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