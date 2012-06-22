النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التنمية لكبار السن".. "الشورى" يطالب "شؤون الأسرة" بإضافة هذا الاختصاص

وافق على مشروع اتفاقية بين الغرف التجارية ومكتب الممثل الاقتصادي لتايبيه

أصدر #مجلس_الشورى، اليوم، قراراً بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441 / 1442هـ بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وقال المجلس: على مجلس شؤون الأسرة الالتزام عند إعداد تقاريره السنوية القادمة بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، التي يتعين على الجهات الحكومية رفعها تنفيذًا للمادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/13).

وتابع: على مجلس شؤون الأسرة دراسة إضافة اختصاص في تنظيم مجلس شؤون الاسرة الصادر بقرار مجلس الوزراء (443) وتاريخ 20 / 10 / 1437هـ، يعنى بجانب التنمية لكبار السن.

ووافق المجلس اليوم على مشروع اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق له.

وانطلقت في وقت سابق اليوم الجلسة العادية الخامسة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التنمية لكبار السن".. "الشورى" يطالب "شؤون الأسرة" بإضافة هذا الاختصاص
سبق

أصدر #مجلس_الشورى، اليوم، قراراً بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441 / 1442هـ بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وقال المجلس: على مجلس شؤون الأسرة الالتزام عند إعداد تقاريره السنوية القادمة بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، التي يتعين على الجهات الحكومية رفعها تنفيذًا للمادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/13).

وتابع: على مجلس شؤون الأسرة دراسة إضافة اختصاص في تنظيم مجلس شؤون الاسرة الصادر بقرار مجلس الوزراء (443) وتاريخ 20 / 10 / 1437هـ، يعنى بجانب التنمية لكبار السن.

ووافق المجلس اليوم على مشروع اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق له.

وانطلقت في وقت سابق اليوم الجلسة العادية الخامسة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
11:48 AM

"التنمية لكبار السن".. "الشورى" يطالب "شؤون الأسرة" بإضافة هذا الاختصاص

وافق على مشروع اتفاقية بين الغرف التجارية ومكتب الممثل الاقتصادي لتايبيه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,674

أصدر #مجلس_الشورى، اليوم، قراراً بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441 / 1442هـ بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وقال المجلس: على مجلس شؤون الأسرة الالتزام عند إعداد تقاريره السنوية القادمة بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، التي يتعين على الجهات الحكومية رفعها تنفيذًا للمادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/13).

وتابع: على مجلس شؤون الأسرة دراسة إضافة اختصاص في تنظيم مجلس شؤون الاسرة الصادر بقرار مجلس الوزراء (443) وتاريخ 20 / 10 / 1437هـ، يعنى بجانب التنمية لكبار السن.

ووافق المجلس اليوم على مشروع اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق له.

وانطلقت في وقت سابق اليوم الجلسة العادية الخامسة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,182
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,362
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,944

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة