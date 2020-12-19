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سقوط مزوري تقارير "كورونا" وخاطفي الوافد.. "الأمن العام" يطيح بهؤلاء الجناة

بينهم 3 مواطنين امتهنوا سرقة المركبات من قائديها بالقوة تحت تهديد الأسلحة البيضاء

نشر "الأمن العام" اليوم تفاصيل إلقاء قوات الأمن القبض على مرتكبي عدد من الجرائم المختلفة، خلال الأيام الماضية، حيث كشف عن القبض على ثلاثة مواطنين امتهنوا سرقة المركبات من قائديها بالقوة تحت تهديد الأسلحة البيضاء، واستخدامها في سلب المارة وتكسير زجاج المركبات المتوقفة، وقدرت قيمة المسروقات بـ400 ألف ريال.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية قاما بخطف وافد من بني جلدتهما، والتواصل مع ذويه في بلاده، مطالبين بدفع فدية قيمتها عشرة آلاف ريال مقابل إطلاق سراحه".

وأضاف: "تم القبض على تنظيم عصابي مكّون من ستة مخالفين للإقامة من الجنسية البنجلاديشية، امتهنوا جمع الأموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لكيان تجاري تعود ملكيته لمواطن؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية".

وأردف: "تم القبض على مواطن أطلق النار على جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق العامة بمحافظة القنفذة، كما تم القبض على مواطنين أحدهما أطلق النار بشكل عشوائي ، والآخر قام بتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "تم القبض على مجموعة من الوافدين امتهنوا تزوير تقارير طبية تتضمن سلبية العينات لفحوصات فيروس "كورونا" للراغبين في السفر إلى بلدانهم من الوافدين وبيعها إلى ضحاياهم".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سقوط مزوري تقارير "كورونا" وخاطفي الوافد.. "الأمن العام" يطيح بهؤلاء الجناة
سبق

نشر "الأمن العام" اليوم تفاصيل إلقاء قوات الأمن القبض على مرتكبي عدد من الجرائم المختلفة، خلال الأيام الماضية، حيث كشف عن القبض على ثلاثة مواطنين امتهنوا سرقة المركبات من قائديها بالقوة تحت تهديد الأسلحة البيضاء، واستخدامها في سلب المارة وتكسير زجاج المركبات المتوقفة، وقدرت قيمة المسروقات بـ400 ألف ريال.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية قاما بخطف وافد من بني جلدتهما، والتواصل مع ذويه في بلاده، مطالبين بدفع فدية قيمتها عشرة آلاف ريال مقابل إطلاق سراحه".

وأضاف: "تم القبض على تنظيم عصابي مكّون من ستة مخالفين للإقامة من الجنسية البنجلاديشية، امتهنوا جمع الأموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لكيان تجاري تعود ملكيته لمواطن؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية".

وأردف: "تم القبض على مواطن أطلق النار على جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق العامة بمحافظة القنفذة، كما تم القبض على مواطنين أحدهما أطلق النار بشكل عشوائي ، والآخر قام بتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "تم القبض على مجموعة من الوافدين امتهنوا تزوير تقارير طبية تتضمن سلبية العينات لفحوصات فيروس "كورونا" للراغبين في السفر إلى بلدانهم من الوافدين وبيعها إلى ضحاياهم".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
02:11 PM

سقوط مزوري تقارير "كورونا" وخاطفي الوافد.. "الأمن العام" يطيح بهؤلاء الجناة

بينهم 3 مواطنين امتهنوا سرقة المركبات من قائديها بالقوة تحت تهديد الأسلحة البيضاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشر "الأمن العام" اليوم تفاصيل إلقاء قوات الأمن القبض على مرتكبي عدد من الجرائم المختلفة، خلال الأيام الماضية، حيث كشف عن القبض على ثلاثة مواطنين امتهنوا سرقة المركبات من قائديها بالقوة تحت تهديد الأسلحة البيضاء، واستخدامها في سلب المارة وتكسير زجاج المركبات المتوقفة، وقدرت قيمة المسروقات بـ400 ألف ريال.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية قاما بخطف وافد من بني جلدتهما، والتواصل مع ذويه في بلاده، مطالبين بدفع فدية قيمتها عشرة آلاف ريال مقابل إطلاق سراحه".

وأضاف: "تم القبض على تنظيم عصابي مكّون من ستة مخالفين للإقامة من الجنسية البنجلاديشية، امتهنوا جمع الأموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لكيان تجاري تعود ملكيته لمواطن؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية".

وأردف: "تم القبض على مواطن أطلق النار على جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق العامة بمحافظة القنفذة، كما تم القبض على مواطنين أحدهما أطلق النار بشكل عشوائي ، والآخر قام بتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "تم القبض على مجموعة من الوافدين امتهنوا تزوير تقارير طبية تتضمن سلبية العينات لفحوصات فيروس "كورونا" للراغبين في السفر إلى بلدانهم من الوافدين وبيعها إلى ضحاياهم".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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