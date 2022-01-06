أمانة الشرقية تضبط 82 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 1370 جولة رقابية على المراكز التجارية والأسواق بالمنطقة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 1370 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة أمس، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 82 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" بالمنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة "940" تلقى 26 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية والمخالفات البلدية لمعالجتها.