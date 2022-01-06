النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الشرقية تضبط 82 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 1370 جولة رقابية على المراكز التجارية والأسواق بالمنطقة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 1370 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة أمس، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 82 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" بالمنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة "940" تلقى 26 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية والمخالفات البلدية لمعالجتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الشرقية تضبط 82 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 1370 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة أمس، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 82 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" بالمنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة "940" تلقى 26 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية والمخالفات البلدية لمعالجتها.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
03:25 PM

أمانة الشرقية تضبط 82 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 1370 جولة رقابية على المراكز التجارية والأسواق بالمنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
84

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 1370 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة أمس، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 82 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" بالمنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة "940" تلقى 26 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية والمخالفات البلدية لمعالجتها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,288
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,288
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,705
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,615

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة