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"التجارة" تشهِّر بمنشأة عرضت للبيع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة

شهرت وزارة التجارة بمؤسسة تجارية تختص في تجارة زيوت وإطارات السيارات بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي يدين صاحب المنشأة ووكيلها المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت تورط المنشأة في عرض وبيع زيوت وإطارات سيارات مغشوشة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمناً غرامة مالية ،ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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"التجارة" تشهِّر بمنشأة عرضت للبيع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة
سبق

شهرت وزارة التجارة بمؤسسة تجارية تختص في تجارة زيوت وإطارات السيارات بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي يدين صاحب المنشأة ووكيلها المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت تورط المنشأة في عرض وبيع زيوت وإطارات سيارات مغشوشة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمناً غرامة مالية ،ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
08:17 PM

"التجارة" تشهِّر بمنشأة عرضت للبيع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهرت وزارة التجارة بمؤسسة تجارية تختص في تجارة زيوت وإطارات السيارات بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي يدين صاحب المنشأة ووكيلها المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت تورط المنشأة في عرض وبيع زيوت وإطارات سيارات مغشوشة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمناً غرامة مالية ،ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,593
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,348
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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