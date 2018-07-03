"الثبيتي" يحتفل بزفاف ابنيه على إيقاعات "فنون الطائف"

احتفل الدكتور عائض بن صافي الثبيتي بزفاف ابنيه، الدكتور محمد على ابنة فيصل النفيعي ، والدكتور عدنان على ابنة شايع الحارثي، بقاعة نجوم الليل بالطائف، وسط حضور كبير من المثقفين والإعلاميين، وأقارب وأصدقاء العريسين.

وتخلل الحفل إلقاء عدد من القصائد الشعرية، فيما قد فاجأ الدكتور عائض الحضور بعرض قصائد لسيد البيد الشاعر محمد الثبيتي - رحمه الله - عبر الشاشات، وألقى كلمة أشار فيها إلى أنه يقدم الشاعر محمد الثبيتي بنفسه لمكانته كزميل دراسة من الصف الأول الابتدائي ولم يفترقا إلا عندما انتقل إلى رحمة الله.

وشارك أكثر من 15 شاعرًا ما بين إلقاء قصائد شعرية ومحاورة، إضافة إلى مشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية التي تشتهر بها محافظة الطائف.