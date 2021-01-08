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القيادة تهنئ رئيس وزراء جورجيا لحصوله على ثقة البرلمان

أشادت بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجيورجي جاخاريا رئيس وزراء جورجيا، بمناسبة حصوله على ثقة البرلمان لمنصب رئيس الوزراء.

وقال الملك: تلقينا ببالغ السرور نبأ حصول دولتكم على ثقة البرلمان لمنصب رئيس وزراء جورجيا، ويسرنا بهذه المناسبة أن نعرب لدولتكم عن تهانينا الصادقة وأمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، وأن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لدولتكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين، راجين لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية تهنئة لجيورجي جاخاريا رئيس وزراء جورجيا بمناسبة حصوله على ثقة البرلمان لمنصب رئيس الوزراء.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت ببالغ السرور نبأ حصول دولتكم على ثقة البرلمان لمنصب رئيس وزراء جورجيا، ويسرني بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، وأن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكداً لدولتكم الحرص على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، راجياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنئ رئيس وزراء جورجيا لحصوله على ثقة البرلمان
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجيورجي جاخاريا رئيس وزراء جورجيا، بمناسبة حصوله على ثقة البرلمان لمنصب رئيس الوزراء.

وقال الملك: تلقينا ببالغ السرور نبأ حصول دولتكم على ثقة البرلمان لمنصب رئيس وزراء جورجيا، ويسرنا بهذه المناسبة أن نعرب لدولتكم عن تهانينا الصادقة وأمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، وأن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لدولتكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين، راجين لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية تهنئة لجيورجي جاخاريا رئيس وزراء جورجيا بمناسبة حصوله على ثقة البرلمان لمنصب رئيس الوزراء.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت ببالغ السرور نبأ حصول دولتكم على ثقة البرلمان لمنصب رئيس وزراء جورجيا، ويسرني بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، وأن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكداً لدولتكم الحرص على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، راجياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
05:08 PM

القيادة تهنئ رئيس وزراء جورجيا لحصوله على ثقة البرلمان

أشادت بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجيورجي جاخاريا رئيس وزراء جورجيا، بمناسبة حصوله على ثقة البرلمان لمنصب رئيس الوزراء.

وقال الملك: تلقينا ببالغ السرور نبأ حصول دولتكم على ثقة البرلمان لمنصب رئيس وزراء جورجيا، ويسرنا بهذه المناسبة أن نعرب لدولتكم عن تهانينا الصادقة وأمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، وأن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لدولتكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين، راجين لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية تهنئة لجيورجي جاخاريا رئيس وزراء جورجيا بمناسبة حصوله على ثقة البرلمان لمنصب رئيس الوزراء.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت ببالغ السرور نبأ حصول دولتكم على ثقة البرلمان لمنصب رئيس وزراء جورجيا، ويسرني بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، وأن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكداً لدولتكم الحرص على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، راجياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".

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