وأضافت: تمت إعادة سفلتة 279.939 متراً مربعاً ومعالجة هبوط 34.105 أمتار مربعة، أما تنفيذ الطرق فبلغ 26.025 متراً مربعاً، وذلك خلال الفترة من 25 يونيو حتى 2 يوليو 2020 م.

وقالت الأمانة، عبر حسابها في تويتر: 420 ألف متر مربع إجمالي مساحة تنفيذ وصيانة طرق #الرياض خلال أسبوع.

الرياض.. تنفيذ أعمال صيانة للطرق بمساحة 420 ألف متر مربع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-06 أعلنت أمانة منطقة الرياض تنفيذ أعمال صيانة طرق بمساحة 420 ألف متر مربع إجمالياً خلال الأسبوع الماضي. وقالت الأمانة، عبر حسابها في تويتر: 420 ألف متر مربع إجمالي مساحة تنفيذ وصيانة طرق #الرياض خلال أسبوع. وأضافت: تمت إعادة سفلتة 279.939 متراً مربعاً ومعالجة هبوط 34.105 أمتار مربعة، أما تنفيذ الطرق فبلغ 26.025 متراً مربعاً، وذلك خلال الفترة من 25 يونيو حتى 2 يوليو 2020 م.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 09:09 AM

الرياض.. تنفيذ أعمال صيانة للطرق بمساحة 420 ألف متر مربع نفّذتها أمانة العاصمة خلال أسبوع.. تمّت إعادة سفلتة 279.939 م2





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أعلنت أمانة منطقة الرياض تنفيذ أعمال صيانة طرق بمساحة 420 ألف متر مربع إجمالياً خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الأمانة، عبر حسابها في تويتر: 420 ألف متر مربع إجمالي مساحة تنفيذ وصيانة طرق #الرياض خلال أسبوع.

وأضافت: تمت إعادة سفلتة 279.939 متراً مربعاً ومعالجة هبوط 34.105 أمتار مربعة، أما تنفيذ الطرق فبلغ 26.025 متراً مربعاً، وذلك خلال الفترة من 25 يونيو حتى 2 يوليو 2020 م.