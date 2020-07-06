النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. تنفيذ أعمال صيانة للطرق بمساحة 420 ألف متر مربع

نفّذتها أمانة العاصمة خلال أسبوع.. تمّت إعادة سفلتة 279.939 م2

أعلنت أمانة منطقة الرياض تنفيذ أعمال صيانة طرق بمساحة 420 ألف متر مربع إجمالياً خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الأمانة، عبر حسابها في تويتر: 420 ألف متر مربع إجمالي مساحة تنفيذ وصيانة طرق #الرياض خلال أسبوع.

وأضافت: تمت إعادة سفلتة 279.939 متراً مربعاً ومعالجة هبوط 34.105 أمتار مربعة، أما تنفيذ الطرق فبلغ 26.025 متراً مربعاً، وذلك خلال الفترة من 25 يونيو حتى 2 يوليو 2020 م.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. تنفيذ أعمال صيانة للطرق بمساحة 420 ألف متر مربع
سبق

أعلنت أمانة منطقة الرياض تنفيذ أعمال صيانة طرق بمساحة 420 ألف متر مربع إجمالياً خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الأمانة، عبر حسابها في تويتر: 420 ألف متر مربع إجمالي مساحة تنفيذ وصيانة طرق #الرياض خلال أسبوع.

وأضافت: تمت إعادة سفلتة 279.939 متراً مربعاً ومعالجة هبوط 34.105 أمتار مربعة، أما تنفيذ الطرق فبلغ 26.025 متراً مربعاً، وذلك خلال الفترة من 25 يونيو حتى 2 يوليو 2020 م.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
09:09 AM

الرياض.. تنفيذ أعمال صيانة للطرق بمساحة 420 ألف متر مربع

نفّذتها أمانة العاصمة خلال أسبوع.. تمّت إعادة سفلتة 279.939 م2

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
395

أعلنت أمانة منطقة الرياض تنفيذ أعمال صيانة طرق بمساحة 420 ألف متر مربع إجمالياً خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الأمانة، عبر حسابها في تويتر: 420 ألف متر مربع إجمالي مساحة تنفيذ وصيانة طرق #الرياض خلال أسبوع.

وأضافت: تمت إعادة سفلتة 279.939 متراً مربعاً ومعالجة هبوط 34.105 أمتار مربعة، أما تنفيذ الطرق فبلغ 26.025 متراً مربعاً، وذلك خلال الفترة من 25 يونيو حتى 2 يوليو 2020 م.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,603
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,796
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,573
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,821

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة