النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كأس الملك: الدرع يفجر المفاجأة ويقصي الحزم

تأهل فرق الصفا والفتح والنجوم لدور الـ32

تأهلت فرق الصفا والدرع والفتح والنجوم إلى دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك في المباريات التي لعبت ضمن دور الـ 64 من البطولة.

ففي الرس، فجر الدرع أولى مفاجآت البطولة بعد أن أقصى الحزم بنتيجة 3-2 في مباراة امتدت لأشواط إضافية.

وفي المباراة الثانية كسب الصفا ضيفه الكوكب بنتيجة 3-1.

وفي جدة نجح الفتح في التغلب على مضيفه الانتصار بنتيجة 4-0.

وفي الأحساء أقصى فريق النجوم نظيره العروبة بنتيجة 3-2.

الصفا الدرع الفتح النجوم كأس الملك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
كأس الملك: الدرع يفجر المفاجأة ويقصي الحزم
سبق

تأهلت فرق الصفا والدرع والفتح والنجوم إلى دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك في المباريات التي لعبت ضمن دور الـ 64 من البطولة.

ففي الرس، فجر الدرع أولى مفاجآت البطولة بعد أن أقصى الحزم بنتيجة 3-2 في مباراة امتدت لأشواط إضافية.

وفي المباراة الثانية كسب الصفا ضيفه الكوكب بنتيجة 3-1.

وفي جدة نجح الفتح في التغلب على مضيفه الانتصار بنتيجة 4-0.

وفي الأحساء أقصى فريق النجوم نظيره العروبة بنتيجة 3-2.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
07:53 PM

كأس الملك: الدرع يفجر المفاجأة ويقصي الحزم

تأهل فرق الصفا والفتح والنجوم لدور الـ32

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,135

تأهلت فرق الصفا والدرع والفتح والنجوم إلى دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك في المباريات التي لعبت ضمن دور الـ 64 من البطولة.

ففي الرس، فجر الدرع أولى مفاجآت البطولة بعد أن أقصى الحزم بنتيجة 3-2 في مباراة امتدت لأشواط إضافية.

وفي المباراة الثانية كسب الصفا ضيفه الكوكب بنتيجة 3-1.

وفي جدة نجح الفتح في التغلب على مضيفه الانتصار بنتيجة 4-0.

وفي الأحساء أقصى فريق النجوم نظيره العروبة بنتيجة 3-2.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,803
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,000
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,406
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,643

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة