النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 349 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 379 خلال الـ24 ساعة الماضية

تطبيق "تنقل" يقدم خدماته لألفَيْ مستفيد بالمسجد الحرام

وسيلة سهلة لحجز العربات الكهربائية والعادية بالهواتف

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبيق "تنقل"، الذي يعدّ وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية؛ لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام.

ويتيح التطبيق آلية الحجز المسبق ويقلل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات؛ مما يحقق التباعد الآمن بين المعتمرين، ويوفر للمستخدم إمكانية الدفع الائتمانية، وكذلك الدفع عند الاستلام، في خدمة متاحة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات إلكترونيًّا بما يكفل التجاوب السريع معها.

وتتضمن إجراءات تقديم الطلب الإلكتروني عن طريق التطبيق: "تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن، أو رقم سجل الإقامة للوافد، ورقم الهاتف المحمول، ثم تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد، ثم تحديد الوقت والتاريخ، واسم مستخدم العربة"، وكذلك تحديد أحد الخيارات التالية للغرض من استخدام العربة: (طواف- سعي- طواف وسعي)، ثم اختيار حجم العربة (مقعد - مقعدين) واختيار عربة (بسائق أو بدون)، ثم اختيار طريقة السداد (نقدي عند الاستلام- إلكتروني)، ثم تأكيد الحجز، وستصل رسالة توضح تفاصيل الحجز، وتوجد خاصية إلغاء الحجز)".

وقد استفاد من التطبيق حتى الآن أكثر من (2000) مستفيد، ويمكن تحميله عن طريق الروابط التالية:

Android

https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.tanaqol.app

ios

https://apps.apple.com/us/app/tanaqol/id1524250896

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تطبيق "تنقل" يقدم خدماته لألفَيْ مستفيد بالمسجد الحرام
سبق

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبيق "تنقل"، الذي يعدّ وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية؛ لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام.

ويتيح التطبيق آلية الحجز المسبق ويقلل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات؛ مما يحقق التباعد الآمن بين المعتمرين، ويوفر للمستخدم إمكانية الدفع الائتمانية، وكذلك الدفع عند الاستلام، في خدمة متاحة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات إلكترونيًّا بما يكفل التجاوب السريع معها.

وتتضمن إجراءات تقديم الطلب الإلكتروني عن طريق التطبيق: "تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن، أو رقم سجل الإقامة للوافد، ورقم الهاتف المحمول، ثم تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد، ثم تحديد الوقت والتاريخ، واسم مستخدم العربة"، وكذلك تحديد أحد الخيارات التالية للغرض من استخدام العربة: (طواف- سعي- طواف وسعي)، ثم اختيار حجم العربة (مقعد - مقعدين) واختيار عربة (بسائق أو بدون)، ثم اختيار طريقة السداد (نقدي عند الاستلام- إلكتروني)، ثم تأكيد الحجز، وستصل رسالة توضح تفاصيل الحجز، وتوجد خاصية إلغاء الحجز)".

وقد استفاد من التطبيق حتى الآن أكثر من (2000) مستفيد، ويمكن تحميله عن طريق الروابط التالية:

Android

https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.tanaqol.app

ios

https://apps.apple.com/us/app/tanaqol/id1524250896

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
02:45 PM

تطبيق "تنقل" يقدم خدماته لألفَيْ مستفيد بالمسجد الحرام

وسيلة سهلة لحجز العربات الكهربائية والعادية بالهواتف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
362

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبيق "تنقل"، الذي يعدّ وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية؛ لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام.

ويتيح التطبيق آلية الحجز المسبق ويقلل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات؛ مما يحقق التباعد الآمن بين المعتمرين، ويوفر للمستخدم إمكانية الدفع الائتمانية، وكذلك الدفع عند الاستلام، في خدمة متاحة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات إلكترونيًّا بما يكفل التجاوب السريع معها.

وتتضمن إجراءات تقديم الطلب الإلكتروني عن طريق التطبيق: "تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن، أو رقم سجل الإقامة للوافد، ورقم الهاتف المحمول، ثم تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد، ثم تحديد الوقت والتاريخ، واسم مستخدم العربة"، وكذلك تحديد أحد الخيارات التالية للغرض من استخدام العربة: (طواف- سعي- طواف وسعي)، ثم اختيار حجم العربة (مقعد - مقعدين) واختيار عربة (بسائق أو بدون)، ثم اختيار طريقة السداد (نقدي عند الاستلام- إلكتروني)، ثم تأكيد الحجز، وستصل رسالة توضح تفاصيل الحجز، وتوجد خاصية إلغاء الحجز)".

وقد استفاد من التطبيق حتى الآن أكثر من (2000) مستفيد، ويمكن تحميله عن طريق الروابط التالية:

Android

https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.tanaqol.app

ios

https://apps.apple.com/us/app/tanaqol/id1524250896

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,029
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,309
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,258

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة