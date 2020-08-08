وفي الإطار ذاته قالت المؤسسة: "يستفيد من الخدمة الموظف المدني أو العسكري، ممن استفاد سابقًا بالتعويض عن مدة عمله بمكافأة لمرة واحدة، ثم عاد للعمل مرة أخرى، ويرغب في ضم تلك المدة السابقة إلى عمله الحالي، وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ عودته للعمل".

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه بالإمكان ضم الخدمة الحكومية السابقة من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية؛ وذلك للاستفادة من خدمة "ضم خدمة حكومية".

"التقاعد" تتيح ضم الخدمة الحكومية السابقة عبر خدماتها الإلكترونية ذياب الشمري سبق 2020-08-08 أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه بالإمكان ضم الخدمة الحكومية السابقة من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية؛ وذلك للاستفادة من خدمة "ضم خدمة حكومية". وفي الإطار ذاته قالت المؤسسة: "يستفيد من الخدمة الموظف المدني أو العسكري، ممن استفاد سابقًا بالتعويض عن مدة عمله بمكافأة لمرة واحدة، ثم عاد للعمل مرة أخرى، ويرغب في ضم تلك المدة السابقة إلى عمله الحالي، وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ عودته للعمل".

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 01:04 AM

"التقاعد" تتيح ضم الخدمة الحكومية السابقة عبر خدماتها الإلكترونية للمستفيدين من التعويض بمكافأة لمرة واحدة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العودة للعمل





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أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه بالإمكان ضم الخدمة الحكومية السابقة من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية؛ وذلك للاستفادة من خدمة "ضم خدمة حكومية".

وفي الإطار ذاته قالت المؤسسة: "يستفيد من الخدمة الموظف المدني أو العسكري، ممن استفاد سابقًا بالتعويض عن مدة عمله بمكافأة لمرة واحدة، ثم عاد للعمل مرة أخرى، ويرغب في ضم تلك المدة السابقة إلى عمله الحالي، وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ عودته للعمل".