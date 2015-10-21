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فارق النقطة يشعل مواجهة الأهلي والطائي.. والباطن ينشد نقاط الفيحاء

في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تنطلق غداً الخميس، منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بإقامة لقاءين.


يلتقي الباطن بضيفه الفيحاء على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، عند الساعة 5:55 مساءً، إذ يحتل الفريق الضيف (الفيجاء) المرتبة 3 في الترتيب العام بـ 13 نقطة، فيما يحتل المستضيف المركز الـ 15 في جدول الترتيب بـ 6 نقاط.


في الجانب الآخر يستضيف الطائي على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ضيفه الأهلي عند الساعة 8:00 مساءً.


يأتي الطائي في المرتبة الـ 12 بـ 7 نقاط، في حين يتخذ الأهلي من المركز الـ 11 مكاناً له في سلم الترتيب بـ 8 نقاط، لذا من المتوقع أن يحظى اللقاء بالإثارة والندية بين الطرفين، نظراً لفارق النقطة الواحدة فقط بين الفريقين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فارق النقطة يشعل مواجهة الأهلي والطائي.. والباطن ينشد نقاط الفيحاء
سبق

تنطلق غداً الخميس، منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بإقامة لقاءين.


يلتقي الباطن بضيفه الفيحاء على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، عند الساعة 5:55 مساءً، إذ يحتل الفريق الضيف (الفيجاء) المرتبة 3 في الترتيب العام بـ 13 نقطة، فيما يحتل المستضيف المركز الـ 15 في جدول الترتيب بـ 6 نقاط.


في الجانب الآخر يستضيف الطائي على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ضيفه الأهلي عند الساعة 8:00 مساءً.


يأتي الطائي في المرتبة الـ 12 بـ 7 نقاط، في حين يتخذ الأهلي من المركز الـ 11 مكاناً له في سلم الترتيب بـ 8 نقاط، لذا من المتوقع أن يحظى اللقاء بالإثارة والندية بين الطرفين، نظراً لفارق النقطة الواحدة فقط بين الفريقين.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
08:46 PM

فارق النقطة يشعل مواجهة الأهلي والطائي.. والباطن ينشد نقاط الفيحاء

في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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تنطلق غداً الخميس، منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بإقامة لقاءين.


يلتقي الباطن بضيفه الفيحاء على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، عند الساعة 5:55 مساءً، إذ يحتل الفريق الضيف (الفيجاء) المرتبة 3 في الترتيب العام بـ 13 نقطة، فيما يحتل المستضيف المركز الـ 15 في جدول الترتيب بـ 6 نقاط.


في الجانب الآخر يستضيف الطائي على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ضيفه الأهلي عند الساعة 8:00 مساءً.


يأتي الطائي في المرتبة الـ 12 بـ 7 نقاط، في حين يتخذ الأهلي من المركز الـ 11 مكاناً له في سلم الترتيب بـ 8 نقاط، لذا من المتوقع أن يحظى اللقاء بالإثارة والندية بين الطرفين، نظراً لفارق النقطة الواحدة فقط بين الفريقين.

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