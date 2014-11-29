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"الزكاة والدخل" تنفذ أكثر من 3700 زيارة تفتيشية في أسبوع

في الأسواق والمحالّ التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إجراء فرق الرقابة الميدانية 3.748 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحالّ التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، أدت إلى ضبط 751 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وأضافت الهيئة أن هذه الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرق التفتيش الميداني بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وشملت زيارات "الزكاة والدخل" في الأسبوع الماضي عدة قطاعات، من ضمنها المطاعم، والبيع بالتجزئة، والتجارة العامة، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تدوين الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك، وعدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وأوضحت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة بشأن المخالفات الضريبية في المحلات التجارية، وذلك بعد أن ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 205 بلاغات في المدة نفسها.

وجَدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

كما تدعو الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والدخل" تنفذ أكثر من 3700 زيارة تفتيشية في أسبوع
سبق

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إجراء فرق الرقابة الميدانية 3.748 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحالّ التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، أدت إلى ضبط 751 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وأضافت الهيئة أن هذه الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرق التفتيش الميداني بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وشملت زيارات "الزكاة والدخل" في الأسبوع الماضي عدة قطاعات، من ضمنها المطاعم، والبيع بالتجزئة، والتجارة العامة، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تدوين الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك، وعدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وأوضحت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة بشأن المخالفات الضريبية في المحلات التجارية، وذلك بعد أن ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 205 بلاغات في المدة نفسها.

وجَدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

كما تدعو الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
04:59 PM

"الزكاة والدخل" تنفذ أكثر من 3700 زيارة تفتيشية في أسبوع

في الأسواق والمحالّ التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إجراء فرق الرقابة الميدانية 3.748 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحالّ التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، أدت إلى ضبط 751 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وأضافت الهيئة أن هذه الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرق التفتيش الميداني بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وشملت زيارات "الزكاة والدخل" في الأسبوع الماضي عدة قطاعات، من ضمنها المطاعم، والبيع بالتجزئة، والتجارة العامة، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تدوين الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك، وعدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وأوضحت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة بشأن المخالفات الضريبية في المحلات التجارية، وذلك بعد أن ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 205 بلاغات في المدة نفسها.

وجَدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

كما تدعو الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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